«Je veux essayer d'arriver à un Etat de droit, d'arriver à la démocratie, à la liberté, c'est mon but ultime, un changement du régime», si possible «d'ici trois ans», avait-il assuré, dans un entretien à l'AFP en 2017, dans son luxueux appartement de Manhattan. Il niait alors fermement les accusations de fraude qui le visaient en Chine.

Le Chinois de 52 ans a été arrêté «ce matin à New York» et le parquet fédéral de Manhattan l'a inculpé de 11 accusations de «fraude électronique, fraude en matière de titres, fraude bancaire et blanchiment d'argent», ont indiqué les services du procureur Damian Williams dans un communiqué.

Guo Wengui, milliardaire en exil et figure hautement controversée qui se targue d'être un opposant au régime chinois, est soupçonné d'avoir d'avoir floué des milliers de ses abonnés sur internet, pour plus d'un milliard de dollars.

Le 432 Park Avenue à New York est l'immeuble résidentiel le plus haut du monde, dans lequel le magnat chinois Guo Wengui possède un appartement.

