Le sénateur Mitch McConnell est conduit dans le Capitole en fauteuil roulant. Image: epa

Cette photo montre une réalité de la politique américaine

A 84 ans et après 41 années au Sénat, Mitch McConnell veut reprendre son mandat. Son cas illustre la longévité exceptionnelle des élus américains.

Maria Steinmayr / ch media

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Après plusieurs semaines d'incertitude, le sénateur républicain du Kentucky est réapparu avec une photo prise depuis son lit d'hôpital, aux côtés de son épouse, Elaine Chao.

Absent depuis la mi-juin en raison de problèmes de santé, Mitch McConnell a laissé planer le silence sur son état, alimentant les rumeurs les plus folles, allant jusqu'à des spéculations sur son décès. L'élu de 84 ans a finalement expliqué avoir été hospitalisé après une chute. Il aurait brièvement perdu connaissance avant d'être soigné pour une légère pneumonie. Selon ses médecins, aucun problème de santé grave n'a été diagnostiqué.

L'édition dominicale du Washington Post est subtilement mise en avant, comme pour authentifier l'image. Image: facebook

Mitch McConnell a justifié ainsi ce long silence:

«Les personnes de ma génération hésitent souvent à montrer la vulnérabilité qui accompagne le vieillissement»

Mais cette réserve rend justement l'affaire délicate sur le plan politique. Lorsqu'un sénateur élu est absent pendant une longue période, son état de santé ne relève plus uniquement de la sphère privée, surtout si cette absence peut avoir des conséquences sur les votes et les décisions concernant les nominations.

Le décès de Lindsey Graham

La déclaration de Mitch McConnell est intervenue peu après le décès inattendu de son collègue républicain Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud. Son bureau a indiqué qu'il est mort subitement des suites d'une maladie vasculaire, samedi. Il avait 71 ans. Entre l'absence de l'un et la disparition de l'autre, la marge de manœuvre des républicains au Sénat s'est temporairement réduite de manière significative.

Le cas de Mitch McConnell dépasse donc largement sa situation personnelle. Cette photo prise depuis son lit d'hôpital illustre un débat plus vaste aux Etats-Unis: jusqu'à quel âge les responsables politiques devraient-ils rester en fonction lorsque leur état de santé limite visiblement leur capacité à exercer leur mandat?

Il ne s'agit pas uniquement de l'âge. L'expérience est une qualité précieuse en politique, particulièrement au Sénat. Mais, dans le cas du sénateur du Kentucky, plusieurs éléments s'accumulent: des chutes répétées, plusieurs incidents médicaux ces dernières années et des semaines d'incertitude sur son état de santé. Aujourd'hui en rééducation, Mitch McConnell reconnaît lui-même qu'il ne peut «pas encore» reprendre pleinement son activité au Sénat. Une déclaration qui nourrit les doutes sur sa capacité à assumer durablement les exigences de sa fonction.

En poste depuis 41 ans

Nombre de figures de premier plan restent en poste très longtemps, parfois jusqu'à un âge très avancé, voire jusqu'à leur mort. Est-ce simplement qu'elles refusent de lâcher prise? Cela peut donner l'impression d'un entêtement ou d'une volonté de pouvoir sans limites; mais le système politique y contribue aussi. Une fois élu au Congrès, un parlementaire bénéficie d'une forte notoriété, d'un réseau de donateurs et du soutien de son parti. Avec les années, son influence et son poids politique ne cessent de grandir. Dans ces conditions, rester en place est récompensé.

Mitch McConnell est sénateur républicain du Kentucky. Elu pour la première fois au Sénat en 1984, il a dirigé le groupe républicain de 2007 à 2025, devenant le chef de file de son parti ayant exercé cette fonction le plus longtemps dans l'histoire du Sénat américain. A ce poste, il a largement influencé l'adoption ou le blocage de nombreux projets de loi, ainsi que la nomination de juges à des postes clés. Son rôle dans la désignation de magistrats conservateurs a durablement façonné le paysage judiciaire américain.

D'autres élus âgés

Il est loin d'être le seul octogénaire au Sénat: plus d'une douzaine de sénateurs ont aujourd'hui dépassé les 80 ans, tandis que l'âge moyen de la chambre s'élève à 64 ans. L'exemple le plus marquant reste celui du républicain Strom Thurmond, qui a siégé près de 50 ans au Sénat avant de quitter ses fonctions à l'âge de 100 ans.



L'électorat américain est lui aussi relativement âgé: environ la moitié des électeurs ont plus de 50 ans. Les appels à instaurer une limitation du nombre de mandats reviennent régulièrement, notamment de la part de l'organisation indépendante U.S. Term Limits. Une telle réforme nécessiterait toutefois une modification de la Constitution, un obstacle particulièrement difficile à franchir puisque le Congrès, et donc les sénateurs eux-mêmes, devraient accepter de limiter leur propre pouvoir.

Mitch McConnell semble toutefois avoir commencé à tirer les conséquences de la situation. Il a annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. Sa carrière au Sénat devrait donc prendre fin avec celle de la législature actuelle, en janvier 2027. (adapt. tam)