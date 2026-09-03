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Gloria Steinem, icône du féminisme, est morte

November 6, 2019, Austin, United States of America: Author and activist Gloria Steinem discussed her new book, The Truth Will Set You Free, But First it Will Piss You Off: Thoughts on Life, Love, and ...
Gloria Steinem en 2019Image: www.imago-images.de

Gloria Steinem, icône du féminisme, est morte

La journaliste américaine est décédée à 92 ans. Elle était devenue l'un des visages incontournables du mouvement féministe.
03.09.2026, 14:1703.09.2026, 14:17

La journaliste et essayiste américaine Gloria Steinem, figure majeure du féminisme, est décédée à 92 ans mercredi, a annoncé sa fondation jeudi sur son compte Instagram. «Gloria Steinem s'en est allée paisiblement à son domicile de New York, entourée de proches», a indiqué la Fondation Gloria, sans préciser la cause du décès mais en saluant «près de cent années (...) bien vécues» et consacrées «à oeuvrer pour l'égalité jusqu'à la toute fin».

Avant de devenir l'une des têtes de proue du mouvement féministe, Gloria Steinem avait fait ses armes dans le journalisme à l'aube des années 1960, une époque où nombre d'Américaines devaient encore obtenir l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte bancaire. Mais c'est en couvrant une réunion où des femmes qui ont avorté prennent la parole qu'elle disait avoir eu un déclic féministe, en 1969.

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Au fil des voyages, Gloria Steinem était devenue l'un des visages incontournables du mouvement féministe. Elle avait fondé dans les années 1970 Ms. Magazine et le National Women's Political Caucus et organisé la première conférence nationale des femmes à Houston.

«Le plus grand don de Gloria était sa capacité à écouter les autres, à faire en sorte que chacun se sente vu et entendu (...) Gloria est restée fidèle à son esprit indépendant, faisant toujours preuve de curiosité et d'un grand sens de l'humour», peut-on encore lire dans la publication Instagram.

Née dans l'Ohio le 25 mars 1934, Gloria Steinem avait grandi en suivant le mode de vie nomade de son père, vendeur d'antiquités ambulant, jusqu'au divorce de ses parents quand elle avait 10 ans. Après la séparation, elle s'était occupée de sa mère, sujette à la dépression. (jzs/afp)

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