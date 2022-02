Une nonne a été condamnée pour avoir flambé de l'argent détourné au casino

Sœur Mary Margaret Kreuper a détourné plus de 800 000 euros des caisses de son école privée, en Californie. Lundi, elle a été condamnée à un an de prison.

Ne tient pas son vœu de pauvreté qui veut - et cela vaut aussi pour les membres de l'Eglise. La sœur Margaret Kreuper, 80 ans, en est la preuve incarnée. Pour financer son addiction au casino et ses envies de vacances luxueuses, la nonne, aujourd'hui à la retraite, n'a pas hésité à détourner 800 000 dollars des caisses de l’école californienne qu'elle dirigeait.

Elle a confessé son péché

Pendant plus de dix ans, la religieuse aurait piqué cet argent dans la caisse de l'école: frais d'écolage, donations, petite caisse, chèques et autres versements... tous les documents financiers possibles et imaginables ont été falsifiés pour assouvir ses vices secrets.

Mary Margaret Kreuper a admis sa culpabilité dans cette escroquerie l’an dernier.

Prise la main dans le sac

La fraude a été découverte grâce à un audit. La principale de l’école catholique a été démasquée en ordonnant à ses subordonnés de détruire des documents compromettants, ce qui a attiré l'attention.

Selon le Los Angeles Times, lorsque l’archidiocèse de Los Angeles lui a demandé de s'expliquer, cette dernière a répondu que les prêtres étaient mieux payés que les religieuses et qu’elle pensait mériter une augmentation.

De son côté, l’avocat de la nonne, Mark Byrne, a plaidé une addiction aux jeux de hasard. Il a aussi demandé que sa cliente soit autorisée à purger sa peine dans le couvent où elle est cantonnée depuis la découverte de ses malversations, en 2018.

Au tribunal, le religieuse s'est excusée platement:

«J’ai péché, j’ai enfreint la loi et je n’ai pas d’excuse» Soeur Margaret Kreuper

Soeur Mary Margaret est rentrée dans les ordres à l'âge de 18 ans. Elle a fait vœu de chasteté et de pauvreté dès sa majorité et passé (tout de même) 59 ans à se vouer corps et âme à la religion. (mbr)