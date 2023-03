«Petite B...» Trump est obsédé par la taille

Officiellement, Ron DeSantis et son équipe refusent d'entrer sur le ring verbal avec Trump. Il préfère axer sa promo personnelle sur sa politique.

Petit ou pas petit, là n’est pas tellement la question. On doit surtout se demander si Ron DeSantis est sensible aux piques à répétition de son adversaire politique. Depuis les attaques à la boulette de viande, plusieurs observateurs ont noté que le candidat potentiel à la présidentielle de 2024 affiche une silhouette visiblement amincie .

Son choix de chaussures a alimenté les spéculations selon lesquelles le gouverneur aspire à des sommets plus élevés que ce que la nature lui a fourni.

Son choix de chaussures a alimenté les spéculations selon lesquelles le gouverneur aspire à des sommets plus élevés que ce que la nature lui a fourni. image: northwest florida daily news

Si la taille de très nombreux politiciens américains est répertoriée sur leur page Wikipédia, celle de Ron DeSantis ne figure nulle part dans sa biographie. Interpellé, le Daily Dot a donc recensé les quelques estimations que l'on trouve sur le web. Autant dire que nous ne sommes pas très avancés: en fonction des sources, les chiffres varient entre 155 centimètres et 182 centimètres.

La politique américaine, on le rappelle, a pour coutume de produire de très grands présidents. Selon Washington Post , le dernier élu au poste suprême à mesurer moins d'1 mètre 80 est William McKinley, président entre 1897 à 1901.

Comme bon nombre d'entre nous, Donald Trump nourrit une passion soutenue pour les pénis. Ainsi, rappelle Vanity Fair , depuis l'annonce de sa première course à la Maison-Blanche en 2016, le sulfureux homme d'affaires a mentionné ses propres attributs à de nombreuses reprises, devant un public qui n’en demandait pas tant.

Dans sa langue originale, le qualificatif présente le double avantage de faire référence à la fois à la petite taille de DeSantis et, apparemment, à celle de son pénis.

Que nous traduirons en français par «Petite B». On laisse votre imagination faire le reste.

Que nous traduirons en français par «Petite B». On laisse votre imagination faire le reste.

On ignore ce que ses sbires ont (ou non) découvert. Le fait est que, depuis quelques jours, Ron DeSantis s'est retrouvé flanqué d'un nouveau sobriquet.

Voici le nouveau Donald Trump et il est «pire» que l'original

Voici le nouveau Donald Trump et il est «pire» que l'original

Toujours selon Bloomberg, les équipes de l’ancien président auraient passé un certain temps à «essayer de creuser la saleté sur le dossier DeSantis», c'est-à-dire fouiller dans le passé du gouverneur de Floride et de son épouse, pour dénicher des infos peu reluisantes sur son rival potentiel.

Nous vous avions déjà parlé de la passion immodérée de Trump pour les surnoms. Parmi les innombrables dont il a déjà affublé Ron DeSantis, mentionnons le surprenant «Ron Meatball» («boulette de viande»), un mix de références à ses origines italiennes et à son léger embonpoint. Toutefois, aussi original soit-il, il semblerait que Trump ne se soit pas montré satisfait de ce petit nom.

…Mais aussi, et surtout, de «trouver de nouveaux surnoms pour son principal rival politique, le gouverneur de Floride Ron DeSantis ».

Fox News et Donald Trump: l'amour finit mal, en général

Fox News et Donald Trump: l'amour finit mal, en général

Selon Bloomberg News , ses séances de travail consistent surtout à «déplorer son manque de couverture par Fox News et d'autres réseaux câblés, se plaindre de sa défaite lors de la réélection de 2020»…

Plus de «International»

Après «boulette de viande», l'ancien président vient de trouver un nouveau surnom à son rival Ron DeSantis, et c'est un problème de taille.

Pourquoi Donald Trump est plus puissant que jamais

Voici les métiers qui ont le plus de peine à recruter en Suisse

Les espions ukrainiens l'ont récompensée et ça scandalise

Les plus lus

Comment une «flotte fantôme» transporte secrètement le pétrole russe

A cause des sanctions, la Russie a dû chercher de nouveaux marchés et de nouvelles voies pour son pétrole brut – et elle les a trouvés. Mais qui transporte ces énormes quantités d'or noir?

Le pétrole russe est boycotté à l'Ouest, mais toujours demandé ailleurs. Avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie qui l'ont accompagnée, le deuxième exportateur mondial de pétrole brut a dû se restructurer. Alors que l'Europe s'est séparée du pétrole russe, les pays asiatiques ont frappé fort.