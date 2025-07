Zelensky rétropédale, mais le mal est fait

L'Ukraine a une astuce pour rendre ses F-16 plus efficaces

Les avions de combat F-16 sont essentiels à la stratégie militaire de Kiev. Ils devraient désormais être encore mieux protégés contre les attaques aériennes russes grâce à une nouvelle technologie.

L'armée ukrainienne et l'organisation non gouvernementale ukrainienne «Come Back Alive» ont développé de nouvelles camionnettes de maintenance et d'exploitation pour les avions de combat F-16 fournis par l'Occident.