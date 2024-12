Les drones observés dans le ciel américain ne présentent pas de menace

Le ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis a affirmé dimanche que les drones repérés dans le nord-est du pays ne représentaient aucune menace d'espionnage.

Les drones et appareils volants observés dans le ciel du nord-est des Etats-Unis et qui causent l'inquiétude d'une partie des Américains ne représentent pas de menace étrangère, a réitéré dimanche le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas.

Une polémique a enflé ces derniers jours autour de la multiplication de signalements de drones ou d'appareils volants non identifiés par des habitants des régions de New York ou du New Jersey, sur laquelle les autorités nationales sont accusées de ne pas fournir de réponse suffisante.

Un an et demi après l'incident du ballon venu de Chine abattu par les Etats-Unis et dont Pékin avait assuré qu'il ne servait pas à des activités d'espionnage, certains élus, comme le représentant républicain du New Jersey à la Chambre du Congrès Chris Smith, ont agité la menace d'un Etat étranger comme la Russie, ou encore la Chine, sans élément pour l'étayer.

Les autorités américaines cherchent depuis plusieurs jours à rassurer la population, alors que des vidéos de lumières dans le ciel envahissent les réseaux sociaux. Vendredi soir, le président élu des Etats-Unis Donald Trump, qui doit entrer en fonctions en janvier, a mis en doute la sincérité du gouvernement et suggéré d'«abattre» les drones.

«Il n'y a pas de doute sur le fait que les gens voient des drones» Le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas

«Il s'agit de drones, ou d'aéronefs pilotés qui sont pris pour des drones par erreur», a-t-il ajouté, reprenant un message porté ces derniers jours par la police fédérale (FBI) et le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

«Il y a des milliers de drones qui volent chaque jour sur les Etats-Unis, des drones de loisirs, des drones commerciaux» Le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas

Aucune implication étrangère

«Nous n'avons constaté aucune implication étrangère en rapport avec ces observations dans le nord-est et nous restons vigilants», a-t-il encore ajouté.

Samedi soir, un sénateur démocrate du New Jersey, Andy Kim, a expliqué sur le réseau X qu'il avait observé de multiples appareils dans le ciel mais qu'après analyse avec des pilotes civils et la police, «la majeure partie des observations de possibles drones s'avéraient être presque certainement des avions».

Il a néanmoins appelé les autorités nationales à mieux communiquer sur le sujet et à fournir plus de moyens aux autorités locales pour une meilleure surveillance et régulation de ces appareils. (tib/ats)