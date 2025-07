Plusieurs médias ont déterré de vieux messages et photos qui attestent de la relation que nouaient Donald Trump et Jeffrey Epstein au début des années 2000. montage: dr/watson

Ce que cache l'album infamant de Jeffrey Epstein

Affaire Trump-Epstein, épisode n°1849. De nouveaux détails compromettants sur le cadeau d'anniversaire offert au trafiquant sexuel pour ses 50 ans et signé par Donald Trump viennent d'émerger dans la presse américaine. Toujours aussi scabreux.

Pendant que Donald Trump se démène désespérément pour détourner l'attention publique de Jeffrey Epstein, dont le nom lui colle aux basques depuis près de trois semaines, le reste du pays, lui, refuse de lui accorder le droit à l'oubli. Ce dossier est l'un des plus brûlants de l'été - et le président américain est menacé d'y laisser des plumes.

Donald Trump en est conscient et c'est sans doute pour cela qu'il s'est laissé aller à un énième coup de sang ce jeudi, sur Truth Social. A l'origine: deux nouveaux rapports publiés dans le New York Times et le Wall Street Journal, au sujet de la lettre et du dessin qu'il aurait écrits à son ancien ami, à l'occasion d'un album pour son anniversaire, en 2003.

«Les démocrates de gauche radicale font tout ce qui est en leur pouvoir pour détourner l’attention et obscurcir nos six GRANDS mois de service à l’Amérique, dont beaucoup disent que les résultats sont les MEILLEURS six mois de l’histoire présidentielle» Donald Trump ulcéré ce jeudi, sur son réseau Truth Social

Si cela peut le consoler, Donald Trump n'est pas la seule personnalité publique à voir resurgir avec effroi ce vieux démon du passé. Près d'une cinquantaine de célébrités du monde des médias, de la politique et des affaires ont contribué à cet album-souvenir, conçu par l'ancienne compagne et femme de main du financier décédé, Ghislaine Maxwell.

Ghislaine Maxwell (ici avec Donald et Melania Trump en 2000), qui purge une peine de 20 ans de prison pour trafic sexuel, est à l'origine de l'album offert à Jeffrey Epstein. Image: Sygma

Un «cadeau spécial» à l'occasion de ses 50 ans, selon le Wall Street Journal, où la maîtresse souhaitait compiler les mots, croquis ou encore souvenirs personnels des gens importants qui gravitaient autour du couple. Le tout a été ensuite rassemblé grâce à des assistants dans un album en cuir.



Dans une archive retrouvée par le New York Times, Ghislaine Maxwell présente à son compagnon le projet en quelques mots sur une feuille de papier cartonné:

Jeffrey,



L'idée derrière ce livre était de rassembler des histoires et de vieilles photos pour rafraîchir ta mémoire sur des lieux, des personnes et différents événements. Certaines lettres atteindront sans aucun doute leur objectif; d’autres, eh bien… tu devras les lire pour t'en convaincre. Je suis sûre que tu apprécieras parcourir ce livre, et j’espère que tu y prendras autant de plaisir que j’en ai eu à le rédiger pour toi.



Joyeux, joyeux anniversaire!



Amour,



Ghislaine



capture d'écraN: ny times

Relié par un professionnel, l'album d'anniversaire comporte plusieurs volumes, ainsi qu'une table des matières. Les contributions y sont classées dans diverses catégories: «Amis», «Affaires», «Sciences», «Brooklyn» ou encore «Famille». Si de nombreux auteurs ne sont pas célèbres, des personnalités notoires ont apposé leur note dans ce livre d'or rédigé seulement trois ans avant la première arrestation de Jeffrey Epstein, en 2006.

Citons notamment un certain Bill Clinton, dont les relations avec le financier décédé ont été documentées. Classé sous la catégorie «Amis», le président américain a griffonné:

«C'est rassurant, n'est-ce pas, d'avoir duré aussi longtemps, à travers toutes ces années d'apprentissage et de connaissance, d'aventures et de [mot illisible], mais aussi d'avoir sa curiosité enfantine, la volonté de faire la différence et le réconfort des amis» Bill Clinton, dans l'album photos de Jeffrey Epstein

On ne peut toutefois que déplorer la triste formule de Bill Clinton évoquant la «curiosité d'enfant» d'un homme condamné par la suite à agression sexuelle sur mineur. Bien qu'un porte-parole ait refusé de commenter ce cas précis, l'ancien président a toujours affirmé n'avoir jamais été courant des crimes présumés du financier.

La créatrice de mode Vera Wang, pour sa part, écrit dans sa note qu'elle songe à inscrire Jeffrey Epstein dans la série The Bachelor et qu'ils devraient aller faire du shopping. Elle a déclaré par la suite au Wall Street Journal en 2023 qu'elle regrettait d'avoir été associée à l'homme d'affaires.

Sur une autre page, c'est le milliardaire et ancien cadre de Microsoft Nathan Myhrvold qui glisse plusieurs photos d'un récent voyage en Afrique. «Elles me semblaient plus appropriées que tout ce que je pouvais exprimer avec des mots», note-t-il. Les photos? Un singe hurlant, des lions et des zèbres en train de s'accoupler ou encore un zèbre dont le pénis est bien visible.

Le dessin de Donald Trump

Comme cela a déjà été rapporté, c'est dans la catégorie «Amis» que Donald Trump aurait laissé un croquis et quelques mots. Selon le Wall Street Journal, le dessin représente une femme nue dont les poils pubiens sont la signature de Donald Trump.

«Que chaque jour soit un autre merveilleux secret» Les derniers mots de la lettre

de Donald Trump à Jeffrey Epstein

Après avoir nié avoir jamais écrit cette lettre, la qualifiant de «FAUSSE» et affirmé n'avoir jamais «peint de tableau» de sa vie ni «dessiné de femmes» (malgré les preuves qu'il a réalisé de nombreux croquis), le président américain a intenté une action en justice de 10 milliards de dollars contre le Wall Street Journal et son propriétaire, Rupert Murdoch.

Or, le New York Times vient tout juste de déterrer une autre missive adressée par Trump à Epstein. Il s'agit d'une dédicace de son livre, The Art of Comeback, écrite quelques années plus tôt. «A Jeff, tu es le plus grand!»

Le message, examiné par le Times, est signé «Donald» et daté «octobre 1997», le mois de sortie du livre.

Après une première salve de photos inédites montrant Donald Trump et Jeffrey Epstein publiées par la chaîne CNN cette semaine, le quotidien américain a également ressorti des archives une image encore jamais vue où les deux hommes prennent la pose, tout sourire, aux côtés du chanteur James Brown.

James Brown se produisait se produisait régulièrement à Atlantic City, où Donad Trump possédait le casino Taj Mahal. nyt

Les secrets de Ghislaine Maxwell

Encore une fois, Ghislaine Maxwell, incarcérée dans une prison de Floride où elle purge une peine de vingt ans de prison, se retrouve au cœur de cette affaire. Au point que Donald Trump, empêtré dans ce scandale dont il n'arrive plus à se défaire, a demandé à son avocat personnel et procureur adjoint, Todd Blanche, de lui rendre visite jeudi.

L'entretien d'environ six heures a été «direct» et «honnête», selon son avocat, et n'a pas manqué de susciter de nombreuses spéculations. D'autant que Ghislaine Maxwell a été photographiée en train de retourner en prison avec les bras chargés d'une mystérieuse boîte. Son contenu n'était pas clair dans l'immédiat et l'avocat de la détenue n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Daily Beast.

Bien que ni le ministère de la Justice ni les avocats présents n'aient divulgué le contenu de cette longue conversation, Todd Blanche a tout de même révélé sur X qu'il rencontrerait à nouveau Ghislaine Maxwell ce vendredi.

«Le ministère de la Justice partagera des informations supplémentaires sur ce que nous avons appris au moment opportun» Todd Blanche

Donald Trump a réagi dans la foulée sur son réseau social, en formulant une promesse: «A mesure que les choses seront révélées, et j'espère que cela se fera rapidement, vous verrez qu'il s'agit d'une nouvelle arnaque démocrate. Espérons que les dossiers du Grand Jury mettront fin à cette mystification».