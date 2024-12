John Kirby, le porte-parole du département de la Défense des Etats-Unis, a tenu à rassurer la population, sans vraiment expliquer le phénomène. Image: watson

Des ovnis? Des avions? L'étrange psychose des drones du New Jersey

Ces dernières semaines, des dizaines de mystérieux drones ont été repérés dans le ciel du New Jersey. Les habitants ont peur, la police est dépassée, et les théories du complot fusent, y compris à Washington. Les choses pourraient s'expliquer... du moins en partie.

Depuis environ deux semaines, de mystérieux drones traversent le ciel du New Jersey. Par dizaines, voire par centaines. Personne ne sait de quoi il s'agit. Ni les autorités ni, encore moins, les habitants de la région, de plus en plus nerveux et inquiets. Ça a commencé le 18 novembre dernier et, depuis, l'agitation ne fait qu'augmenter.

Philip D. Murphy, gouverneur démocrate du New Jersey, a affirmé que près de 50 observations avaient été signalées en une seule nuit, le week-end dernier. Au total, des drones ont été repérés dans dix comptés de l'Etat, ainsi que dans certaines parties de la ville de New York. Plusieurs engins auraient survolé, entre autres, une base militaire et un terrain de golf appartenant à Donald Trump.

Ces drones, décrits comme ayant la taille d'une voiture et dotés de lumières clignotantes, font leur apparition avec l'arrivée de l'obscurité. Des résidents ont assuré à la presse locale en voir tous les soirs. «Nous sommes tous complètement déstabilisés», a affirmé une habitante, interrogée par NBC News.

«Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Quand je me suis levée, à 2 et à 4 heures du matin, ils étaient encore en train de planer» Une habitante du New Jersey

«Nous les avons vus tous les soirs, sauf à Thanksgiving», a déclaré un autre habitant de la région, tandis qu'un troisième a promis de tirer sur l'un d'entre eux s'il descend suffisamment bas.

Plusieurs drones dans le ciel du New Jersey, le 4 décembre dernier. Image: AP TMX

Sans surprise, des théories plus ou moins fumeuses ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux. «Ce n'est pas un drone, c'est autre chose. Ce n'est pas ce qu'ils pensent être», assure sur X un utilisateur, dans un post partagé plus de 600 fois. D'autres internautes évoquent des tests menés par l'armée, des ovnis, ou encore des armes qui «tirent depuis le ciel». Ces publications sont accompagnées d'images, aussi spectaculaires que de mauvaise qualité, très souvent non vérifiées.

«Ce n'est pas d'un drone. C'est un véritable événement ovni qui se produit en temps réel dans le New Jersey, avec des dizaines de milliers de témoins et des tonnes de séquences vidéo.» Un autre utilisateur, sur X

Dans une lettre adressée au FBI, les sénateurs des Etats du New Jersey et de New York ont reconnu que ces «drones inquiètent à la fois les habitants et les forces de l'ordre». La police locale est, en effet, dépassée. «Même nous, les forces de l'ordre, nous ne savons pas», a déclaré un responsable du bureau du shérif, cité par le New York Times.

«Le vaisseau-mère iranien»

L'affaire a vite pris une tournure nationale. Les réactions politiques n'ont pas tardé - et ont probablement contribué à empirer les choses. Le sénateur républicain Jon Bramnick a ainsi demandé l'instauration d'un «état d'urgence limité» interdisant tous les drones dans le New Jersey. Sa collègue de parti, la députée new-yorkaise Nicole Malliotakis, a demandé aux autorités d'imposer des restrictions de vol sur la région. Sans succès.

Une image, non vérifiée, qui circule sur X. Image: X

La déclaration la plus surprenante émane de Jeff Van Drew, représentant du New Jersey au Congrès. En direct sur Fox News, le républicain a affirmé que les drones provenaient d'un «vaisseau-mère iranien» situé «au large de la côte Est des Etats-Unis».

«Je tiens ces informations d'une source haut placée. Je ne dis pas cela à la légère» Jeff Van Drew

Des déclarations fracassantes, que le Pentagone s'est empressé de démentir. «Il n'y a pas de navire iranien au large des côtes américaines, ni de soi-disant "vaisseau mère" lançant des drones en direction des Etats-Unis», a affirmé Sabrina Singh, une porte-parole.

L'évaluation initiale du Pentagone, c'est qu'«il ne s'agit pas de drones provenant d'une entité étrangère ou d'un adversaire», a-t-elle ajouté.

Depuis quelques jours, les autorités fédérales essayent en effet de calmer le jeu. «Il n'y a aucune preuve que les drones signalés constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique, ou qu'il y ait un lien avec l'étranger», a déclaré jeudi John Kirby, porte-parole du conseil de sécurité nationale. Et d'ajouter:



«Le ministère de la sécurité intérieure et le FBI enquêtent sur ces observations en collaboration avec la police locale afin de mieux comprendre leur origine» John Kirby

Des avions?

Pourtant, une partie des observations peuvent d'ores et déjà être expliquées. «Il apparaît qu'un grand nombre des observations signalées sont, en fait, des aéronefs pilotés qui opèrent en toute légalité», a indiqué John Kirby, sur la base d'une «analyse approfondie» des images disponibles. En d'autres termes, il s'agirait d'avions, du moins en partie.

C'est ce que des photos partagées sur les réseaux sociaux et reprises par certains médias laissent penser. L'image choisie par NBC News, visible ci-dessous, montre assez clairement un avion de ligne.

«La grande majorité de ces "drones" sont en fait des avions commerciaux tout à fait normaux volant au-dessus du New Jersey», commente le média spécialisé The War Zone, qui a été parmi les premiers à couvrir cet événement. Et d'ajouter:

«Une avalanche de ces vidéos et images a été diffusée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'affirmations ridicules» The War Zone

En fin de compte, il pourrait s'agir d'un simple biais de confirmation, indique au New York Times Joshua Tan, professeur de physique et d'astronomie. Après avoir entendu ces nouvelles, les habitants de la région prêteraient une attention renouvelée au ciel nocturne. Et y trouveraient tout un tas d'objets lumineux - avions, hélicoptères, étoiles - dont ils ignoraient jusque-là l'existence.

«Les gens ne savent pas ce qu'il y a normalement dans le ciel, la nuit, parce qu'ils ne le regardent pas», résume le chercheur. La «mauvaise communication de la part du gouvernement», les propos alarmistes de certains élus et les réseaux sociaux auraient fait le reste, note The War Zone.

Mystère résolu? Pas vraiment. Car, si la psychose collective et l'explosion du nombre des observations peuvent être expliquées, de vrais drones ont bel et bien été observés, du moins selon les autorités de l'Etat. La Maison-Blanche s'est limitée à affirmer qu'ils ne représentaient pas une menace, et qu'une partie d'entre eux pourraient être des avions. Sans avancer une explication complète.

Affaire à suivre.