Anna Paulina Luna (en blanc) a accueilli cinq députés russes aux Etats-Unis. Ils posaient ce 26 mars devant le «Donald J. Trump Institute of Peace». Image: dr

Des députés russes ont reçu des chaussettes Trump

Malgré les sanctions, un groupe de députés russes a obtenu l'autorisation d'entrer aux Etats-Unis. Un cadeau inhabituel les y attendait.

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Pour la première fois depuis 2014, une délégation de la Douma, l'assemblée fédérale russe, s’est rendue aux Etats-Unis. Les députés ont voyagé à l’invitation de l’élue républicaine au Congrès Anna Paulina Luna et ont mené des discussions, notamment sur la guerre en Ukraine ainsi que sur les relations économiques, comme le rapporte l’agence de presse dpa en s’appuyant sur le journal moscovite Kommersant.

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé des cadeaux: des pièces commémoratives et des chaussettes. Celles-ci portent le portrait de Donald Trump et sont particulièrement prisées par ses partisans.

Voici les fameuses chaussettes. Image: dr

Le quotidien russe a interprété cet échange comme le signe d’un «rapprochement prudent, mais néanmoins perceptible dans l’esprit du sommet d’Anchorage». Donald Trump et le chef du Kremlin Vladimir Poutine s’y étaient rencontrés en août et avaient réaffirmé leur volonté de rapprocher leurs deux pays. Donald Trump plaide pour la fin de l’invasion russe de l’Ukraine, qui dure depuis plus de quatre ans, sans succès décisif jusqu’à présent.

L’administration Trump a approuvé une visite privée

Selon Kommersant, le gouvernement du président américain Donald Trump a approuvé le dialogue, même si le voyage était officiellement présenté comme privé. Anna Paulina Luna, connue comme une partisane de Trump et critique de l’aide américaine à l’Ukraine, a justifié la rencontre sur X par une responsabilité commune:

«En tant que représentants des deux plus grandes puissances nucléaires du monde, nous devons à nos citoyens un dialogue ouvert, de nouvelles idées et une communication transparente.»

Elle a annoncé vouloir poursuivre ces échanges: «Nous continuerons à encourager ce dialogue et à œuvrer pour la paix, afin de soutenir les efforts de cette administration en faveur de la paix ainsi que des opportunités économiques.»

Le député de la Douma Viatcheslav Nikonov, membre du parti Russie unie, celui de Poutine, a qualifié la rencontre de progrès, tout en reconnaissant qu’une reprise complète des contacts n’avait pas encore été atteinte. Outre la guerre en Ukraine, la reprise des liaisons aériennes, les relations économiques dans leur ensemble ainsi qu’une éventuelle levée future des sanctions ont également été abordés. La partie russe espère désormais une visite de retour de parlementaires étasuniens en mai. (trad. hun)