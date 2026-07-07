Erika Kirk avait assuré qu'elle «pardonnait» l'accusé. Keystone

La veuve de Charlie Kirk face à l'assassin présumé

L'audience préliminaire de Tyler Robinson, accusé de l'assassinat de l'influenceur américain, s'est tenue hier dans l'Utah. Erika Kirk et Donald Trump Jr étaient présents

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Erika Kirk, la veuve de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, s'est retrouvée face au suspect poursuivi pour son assassinat lundi, lors d'une audience préliminaire où elle était accompagnée par le fils du président américain, Donald Trump Jr. Deux semaines après le meurtre de son mari, tué le 10 septembre d'une balle dans le cou lors d'un débat sur un campus universitaire de l'Utah (ouest), cette femme de 37 ans avait assuré qu'elle «pardonnait» l'accusé, Tyler Robinson.

L'assassinat de Charlie Kirk a provoqué un séisme politique aux Etats-Unis, car l'influenceur était proche de Donald Trump et dirigeait la plus grande organisation de jeunesse de la droite américaine, Turning Point USA.

«Chaque audience au tribunal est un rappel douloureux de sa mort et de la perte qui a irrémédiablement bouleversé nos vies et celles de ses enfants», a estimé Kirk dans un communiqué publié conjointement avec les parents et la soeur du défunt. «Par respect pour la procédure judiciaire, nous ne ferons pas d'autres commentaires pour le moment», ont ajouté ses proches, en se disant «profondément reconnaissants pour le soutien, les prières et la bienveillance que nous avons reçus» depuis sa mort.

L'audience, qui doit durer toute la semaine, doit permettre de déterminer s'il y a assez de preuves à l'encontre de Tyler Robinson pour motiver un procès.

Le meurtre confessé dans des textos

Le jeune homme de 23 ans est apparu menotté, en costume gris et cravate sombre lundi. A ce stade de la procédure, il n'a toujours pas indiqué s'il comptait plaider coupable ou non.

Selon l'enquête, il aurait assassiné Charlie Kirk car il ne supportait pas la «haine» qu'il véhiculait. Elevé par des parents républicains et mormons, Robinson a confessé le meurtre dans des textos à la personne transgenre avec qui il était en colocation et entretenait une relation amoureuse.

Très critique de la communauté LGBT

Figure controversée aux Etats-Unis, Charlie Kirk était un chrétien nationaliste de 31 ans, qui a largement contribué à la désinformation sur l'élection présidentielle de 2020, dont le résultat est toujours contesté par Donald Trump. Il se posait en farouche défenseur de la famille traditionnelle et était très critique de la communauté LGBT et des personnes transgenres.

Outre Donald Trump Jr., l'influenceur d'extrême droite Jack Posobiec était également présent au tribunal lundi pour soutenir Erika Kirk. Les réactions de la veuve, qui a succédé à son mari à la tête de Turning Point USA, seront scrutées de près cette semaine aux Etats-Unis, où certains médias conservateurs l'ont accusée de profiter de la mort de son mari. (jzs/ats/afp)