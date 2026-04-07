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Trump menace l'Iran d'un anéantissement total

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Trump menace: «Une civilisation entière va mourir»

Alors que son ultimatum arrive à expiration, le président américain en a remis une couche, menaçant l'Iran d'un anéantissement total.
07.04.2026, 16:2707.04.2026, 16:27

Donald Trump a menacé mardi l'Iran d'un anéantissement total, à quelques heures de l'expiration de son ultimatum, tandis que le vice-président JD Vance a prévenu que de nouveaux «outils» pourraient être utilisés par les Etats-Unis dans la guerre.

«Une civilisation entière va mourir ce soir», a asséné le président américain sur sa plateforme Truth Social, ajoutant:

«Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas»

L'ultimatum adressé par Donald Trump aux dirigeants iraniens expire à 20h heure de Washington (2h en Suisse). Sans accord à ce moment-là, le président américain a menacé de détruire de nombreuses infrastructures civiles en Iran, notamment des ponts et des centrales électriques.

Les «outils» cachés des Etats-Unis

Cependant, avant même l'expiration de cet ultimatum, plusieurs infrastructures ont déjà été frappées mardi en Iran, dont deux ponts. Des frappes ont également été menées contre l'île de Kharg dans le Golfe, point névralgique de l'industrie pétrole iranienne, a rapporté l'agence de presse iranienne Mehr, des médias américains affirmant de leur côté que Washington avait frappé uniquement des cibles militaires.

En déplacement à Budapest pour soutenir le premier ministre Viktor Orban, le vice-président américain JD Vance a affirmé que les Etats-Unis avaient déjà «en grande partie atteint leurs objectifs militaires» en Iran. Mais selon lui, si la guerre devait se poursuivre, les dirigeants iraniens «doivent savoir que nous avons des outils dans notre arsenal que, jusqu'ici, nous n'avons pas décidé d'utiliser».

U.S. Vice President JD Vance, left, and Hungarian Prime Minister Viktor Orban hold a joint press conference at the former Carmelite Monastery in Budapest, Hungary, Tuesday April 7, 2026. (Jonathan Ern ...
JD Vance et Viktor OrbanKeystone

Donald Trump «peut décider de les utiliser, et il décidera de les utiliser si les Iraniens ne changent pas de conduite», a ajouté JD Vance. Au sujet de l'ultimatum fixé par Donald Trump, le vice-président a estimé qu'il y aurait «beaucoup de négociations d'ici là».

«Je suis optimiste quant au fait qu'on parvienne à une bonne issue»

Trump, «une personne extrêmement malade»

Dans son message sur Truth Social, Donald Trump a également laissé la porte ouverte à une issue positive aux négociations. «Maintenant que nous avons un changement de régime complet et total, où des esprits différents, plus intelligents et moins radicalisés prévalent, peut-être que quelque chose de révolutionnairement génial peut arriver, QUI SAIT?», a-t-il déclaré.

«Nous le saurons ce soir», a-t-il ajouté, qualifiant le moment de «l'un des plus importants dans la longue et complexe histoire du monde». Q«ue Dieu bénisse le grand peuple d'Iran», a conclu Donald Trump dans son message, malgré ses menaces de destruction civilisationnelle.

La guerre en Iran cacherait une «tentative de coup d’Etat» de Trump

Les propos du président américain ont entraîné de nouvelles condamnations politiques aux Etats-Unis. Donald Trump «est une personne extrêmement malade», a estimé le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

Prior to votes, Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., makes a statement to a forum on climate change and the consequences for home insurance, grocery prices, and health care costs, at the Capi ...
Chuck SchumerKeystone

L'ex-députée trumpiste Marjorie Taylor Greene, devenue une fervente critique du président, a également condamné son message sur Truth Social. «Aucune bombe n'est tombée sur l'Amérique. Nous ne pouvons pas tuer une civilisation entière. C'est diabolique et de la folie», a déclaré cette figure ultraconservatrice, qui s'oppose fortement à la guerre contre l'Iran. (jzs/afp)

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