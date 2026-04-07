La guerre en Iran n'est qu'une «tentative de coup d’État» de Trump

Un conflit avant tout au service de la politique intérieure des Etats-Unis? Image: keystone

La guerre en Iran cacherait une «tentative de coup d’Etat» de Trump

Pour l'historien américain, Timothy Snyder, cela ne fait aucun doute: Donald Trump exploitera la guerre en Iran à des fins de politique intérieure.

Anna-Lena Janzen / t-online

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L’historien américain, Timothy Snyder a mis en garde, mardi, dans un essai publié sur son site ainsi que sur X. Il redoute une «tentative imminente de coup d’Etat» de Donald Trump. Spécialiste reconnu de l’Europe de l’Est et auteur de best-sellers tels que De la tyrannie, il y décrit plusieurs scénarios dans lesquels des systèmes démocratiques pourraient basculer vers des régimes autoritaires.

Dans un long thread sur X, Snyder affiche la couleur: «Compte tenu des menaces proférées par Trump, à Pâques, de commettre de nouveaux crimes de guerre en Iran, nous devrions anticiper un tant soit peu un coup d’Etat lié à la guerre. Et l’empêcher».

«Pourquoi Trump se montre-t-il si enthousiaste à l’idée de détruire les infrastructures civiles iraniennes? Cela ne permettra pas de gagner la guerre. Il y a probablement une autre raison: il veut provoquer une réaction iranienne qu’il pourra utiliser à ses propres fins»

Au cœur de ses analyses: la thèse selon laquelle le milliardaire pourrait, dans le cadre d’un conflit avec l’Iran, provoquer ou instrumentaliser une crise intérieure — par exemple via un attentat provoqué ou même mis en scène («false flag») puis attribué à Téhéran. L’objectif serait de détourner l’attention des problèmes de politique étrangère et de créer une situation justifiant le recours à l’armée sur le territoire national.

«Ne pas éluder cette réalité historique»

«Exploiter un incident en temps de guerre pour s’emparer du pouvoir total est un comportement classique pour un tyran», estime l'historien. Il renvoie au président russe Vladimir Putin, qui aurait consolidé son pouvoir en 1999 dans le contexte des attentats à Moscou. La provocation n’est pas une forme complexe de politique, souligne Snyder. Et Trump serait suffisamment habile pour le comprendre.

Dans son essai, Snyder décrit également quatre autres voies menant à la dictature, bien documentées par l’histoire. Selon lui, les Etats-Unis présentent actuellement une vulnérabilité structurelle à un coup d’Etat en raison de la combinaison d’un contexte de guerre et des élections de mi-mandat à venir dans quelques mois. Il revient aux citoyens de ne pas ignorer ces réalités. Si un tel scénario est jugé irréaliste, il n’en deviendra que plus probable.

Timothy Snyder: l'une des nombreuses voix à s'élever contre le président républicain. Image: imago

Le spécialiste compte parmi les intellectuels les plus influents des Etats-Unis. Ses travaux portent principalement sur l’histoire de l’Europe de l’Est et de la Holocauste. Ancien professeur à Yale dans le Connecticut, il a pris un congé après la réélection du républicain et a accepté un poste à l’Université de Toronto, au Canada.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)