La réforme de l'avortement dans l'Ohio, un échec de plus pour les républicains

Illustration de l'intérêt au sujet pour les habitants de cet Etat: plus de 500 000 personnes s'étaient déjà prononcées sur cette réforme constitutionnelle par vote anticipé avant le scrutin mardi. Et cette votation locale a été abondamment couverte par les médias nationaux, qui y voyaient un vote-test important pour les républicains.

Le camp conservateur souhaitait faire adopter une réforme constitutionnelle qui aurait compliqué l'organisation et l'adoption de référendums dans cet Etat du nord du pays, avec la question des interruptions volontaires de grossesse en ligne de mire. Le droit à l'avortement sera en jeu lors d'un scrutin en novembre et les républicains voulaient rendre une victoire du camp pro-IVG bien plus difficile.

Disparition d'Emile: «On a affaire à un fou machiavélique»

Il y a un mois, jour pour jour, un petit garçon de deux ans et demi disparait de la maison de ses grands-parents, dans le hameau français du Haut-Vernet. Les dernières nouvelles ne sont pas encourageantes et pour cause: il n'y en a pas.

Emile est introuvable. Le petit garçon au pissenlit sur l'oreille et âgé de deux et demi s'est volatilisé le 8 juillet dernier, s'est volatilisé sans laisser la moindre trace. Pas loin de cent hectares de champs, de forêts et de terrains escarpés ont été passés au peigne fin, d'abord par de larges battues participatives, puis par la gendarmerie, l'armée, mais aussi une brigade cynophile et un escadron de drones. En vain.