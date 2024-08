Une jeune étudiante âgée de 21 ans s'éclate dans l'espace

Image: blue origin / x

Le groupe fondé par Jeff Bezos vient de réussir jeudi son huitième vol dans l'espace pour des touristes. Une jeune étudiante présente dans la fusée a brisé un record.

Blue Origin a transporté six amateurs de sensations fortes jusqu'à l'espace lors d'un bref vol aller-retour jeudi. Parmi eux, la femme la plus jeune à s'être jamais rendue à plus de 100 km d'altitude.

Cette mission, nommée NS-26, était le huitième vol spatial avec équipage de l'entreprise fondée par le milliardaire Jeff Bezos, qui cherche à s'imposer sur le créneau des vols courts suborbitaux.

La petite fusée New Shepard a décollé peu après 08h00 locales depuis l'ouest du Texas. Les cris de joie des passagers ont ponctué la retransmission en direct du vol, qui a duré dix minutes.

Karsen Kitchen, une étudiante de 21 ans, est devenue la plus jeune femme à avoir franchi la ligne de Karman, qui marque à 100 kilomètres d'altitude la frontière de l'espace selon une convention internationale.

L'équipage comprenait également Rob Ferl, le premier chercheur recevant des fonds de la Nasa à réaliser une expérience à bord d'un vol privé suborbital. Cette expérience doit aider à comprendre comment les gènes des plantes réagissent à un environnement où la gravité est réduite.

«Etre là dans l'obscurité de l'espace (...), il n'y a aucun moyen de décrire à quel point c'est impressionnant», a déclaré Rob Ferl juste après le vol. Les passagers ont brièvement pu flotter dans la capsule et observer la courbure de la Terre à travers de grands hublots.

Des vaisseaux plus rentables

Blue Origin a désormais emmené 43 personnes dans l'espace, dont Jeff Bezos lui-même lors du premier vol habité de New Shepard en juillet 2021. Le prix du billet est tenu secret.

Le précédent vol avait eu lieu en mai, avec un Français à bord. Cette mission avait marqué la reprise des vols après une interruption liée à un incident survenu en septembre 2022.

Le concurrent principal est Virgin Galactic, qui a toutefois entamé cet été une pause d'environ deux ans de ses vols, afin de développer une nouvelle classe de vaisseaux plus rentables.

Une jeune femme de 18 ans, Anastatia Mayers, avait volé avec Virgin Galactic l'année dernière, mais ce vol n'était allé que jusqu'à 88 km d'altitude; 80 km est la limite marquant le début de l'espace selon l'armée américaine. (jch/ats)