La cheffe de la diplomatie groenlandaise démissionne
Sur fond de crise entre le parti social-démocrate groenlandais Siumut et l'exécutif, la ministre des Affaires étrangères groenlandaise, Vivian Motzfeldt, a quitté son poste au gouvernement. La décision intervient après que le parti, dont elle est membre, a annoncé son retrait de la coalition gouvernementale à la tête du Groenland.
Vivian Motzfeldt a expliqué:
Au coeur des discussions avec Washington
Ministre des Affaires étrangères et de l'Éducation, Vivian Motzfeldt était, avec son homologue danois, au coeur des discussions avec Washington, après que le président américain Donald Trump a menacé d'annexer l'île arctique.
En janvier, elle avait été reçue à la Maison-Blanche par le vice-président JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, après de nouvelles menaces de Donald Trump de s'emparer de l'île.
Vivian Motzfeldt «espère» que ces tensions ne seront pas utilisées par le gouvernement américain, alors que ces dernières semaines, la diplomatie groenlandaise tente de faire profil bas pour éviter d'attirer l'intérêt de Washington sur l'île, sur fond d'accusations d'ingérence.
«La coalition avec les autres partis tient toujours, et le travail que j'ai accompli sera repris par quelqu'un d'autre», a expliqué la ministre démissionnaire.
Le Premier ministre groenlandais, Jens Frederik Nielsen, assumera temporairement le portefeuille de Vivian Motzfeldt, a-t-il annoncé aux médias groenlandais.
«Je suis déçu»
À la suite des élections locales du 11 mars 2025, où son parti avait obtenu le plus grand nombre de suffrages, Jens Frederik Nielsen avait formé un gouvernement de coalition avec tous les partis représentés à l'Inatsisartut, le parlement groenlandais, sauf un: Naleraq, le plus favorable à une indépendance rapide vis-à-vis de Copenhague.
Siumut, qui dispose de quatre sièges sur les 31 de l'Inatsisartut, menaçait depuis plusieurs jours de rompre avec l'exécutif. Le parti reprochait au gouvernement de ne pas avoir demandé à deux ministres candidates aux législatives danoises de se mettre en retrait pendant la campagne.
Le Groenland dispose de deux sièges au parlement danois, dont les élections se tiennent le 24 mars. «Je veux aussi être honnête et dire que je suis déçu», a réagi Jens Frederik Nielsen. Il a écrit:
(ag/ats)