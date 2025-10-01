bien ensoleillé14°
Ethiopie

Ethiopie: au moins 36 morts dans l'effondrement d'un échafaudage

Au moins 36 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées dans l'effondrement d'un échafaudage de fortune sur une église en Ethiopie, a annoncé mercredi Fana Broadcasting Corporate (FBC), un média d'Etat. L'édifice accueillait une cérémonie religieuse, a annoncé mercredi sur Facebook la radio-télévision officielle éthiopienne EBC.
Un précédent bilan donné par un autre média d'Etat faisait état de 22 morts et 55 blessés. «36 personnes ont perdu la vie suite à l'effondrement d'un échafaudage en bois lors de travaux de construction à l'église d'Arerti» à environ 70 kilomètres à l'est de la capitale Addis Abeba, a rapporté Fana, ajoutant que «plus de 200 personnes ont été blessées et sont traitées à l'hôpital d'Arerti».

Des photos publiées par EBC sur Facebook montrent des planches de bois effondrées à l'intérieur de l'église et de nombreuses personnes tentant de porter secours aux blessés.

La localité d'Arerti se trouve en région Amhara, deuxième plus peuplée d'Ethiopie, géant d'Afrique de l'Est d'environ 130 millions d'habitants.

Mosaïque de 80 peuples, l'Ethiopie est l'un des plus anciens pays chrétiens au monde. Son ancêtre l'Empire axoumite décréta la chrétienté religion d'Etat dès le IVe siècle, en même temps que Rome. (sda/ats/afp)

