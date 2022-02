Le coffre de votre voiture est plus sale... que des toilettes

Et c'est la science qui le dit. Des chercheurs britanniques ont identifié des centaines de mauvaises bactéries à l'intérieur de plusieurs automobiles. Ne vous inquiétez pas, un endroit y échappe (et c'est grâce au Covid).

Nettoyez-vous aussi souvent l'intérieur de votre voiture que la carrosserie de celle-ci? Si tel n'est pas le cas, vous devriez peut-être revoir vos priorités. Une récente étude de l'Université Aston en Angleterre a révélé que l'intérieur d'une automobile, et plus particulièrement son coffre, était beaucoup plus sale... qu'un siège de toilette.

Les résultats de l'analyse ont permis d'identifier, en moyenne, 1425 bactéries différentes dans le coffre de cinq voitures vieilles d'un à 17 ans. La saleté serait telle que même «des matières fécales ont été trouvées», ont constaté les scientifiques. Problème, c'est là où l'on met généralement toutes nos courses, posant alors «un risque pour la santé s'ils ne sont pas soigneusement lavés ou nettoyés avant la consommation», ont relevé les chercheurs.

Quand le Covid rend plus propre

Si le coffre est, d'après l'étude, l'espace le plus contaminé dans une voiture, d'autres endroits n'échappent pas à la prolifération de mauvaises bactéries:

Le siège conducteur contient, en moyenne, 649 bactéries

Fait donc intéressant, c'est le volant qui a présenté, de loin, le plus faible nombre de mauvaises bactéries. Pour les chercheurs, cela serait probablement dû à la montée en puissance des désinfectants antibactériens et au fait que les gens se lavent davantage les mains. «Les résultats auraient pu être différents avant la pandémie», ont-ils signalé.

Et vous? Allez-vous désormais davantage nettoyer l'intérieur de votre voiture? Oui, cet article a remis toute ma vie en question. Non, je le nettoie déjà assez souvent. Laissez-moi d'abord digérer l'information selon laquelle il existe des coffres contenant des matières fécales.

Malgré la portée peu réjouissante de ces résultats, le Docteur Jonathan Cox, microbiologiste en charge de l'étude, s'est voulu rassurant. Notamment afin d'éviter la panique à bord: «Les gens ne tombent pas malades à chaque fois qu'ils montent en voiture. Nous n'avons pas besoin d'être trop inquiets, nous devons simplement garder à l'esprit que toutes les saletés ne sont pas visibles pour nous.» (mndl)