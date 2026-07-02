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Royaume-Uni: arrestations dans une affaire de femmes droguées et violées

Royaume-Uni: arrestations dans une affaire de femmes droguées et violées

Dans le cadre d'une enquête sur un réseau international d'hommes droguant des femmes de leur entourage pour les agresser sexuellement, huit personnes ont été arrêtées au Royaume-Uni. Les faits rappellent l'affaire Pelicot.
02.07.2026, 22:4002.07.2026, 22:40

Huit personnes ont été arrêtées au Royaume-Uni dans le cadre d'une enquête sur un réseau international d'hommes droguant des femmes de leur entourage pour les agresser sexuellement, a annoncé jeudi l'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) dans ce pays.

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Les faits présumés rappellent l'affaire très médiatisée de la Française Gisèle Pelicot, droguée et violée par son mari et par des inconnus à son insu pendant près d'une décennie.

Depuis le procès de son ex-mari, Dominique Pelicot, en 2025, de nombreux cas similaires ont été découverts à travers l'Europe, de l'Allemagne aux Pays-Bas.

La NCA, qui enquête sur la criminalité organisée internationale et les infractions graves, a mis au jour un réseau mondial composé principalement d'hommes soupçonnés d'infractions similaires, qualifiées «d'agressions sexuelles organisées sous l'effet de substances».

Réseau international

A la suite d'une enquête menée en 2025 par des journalistes allemands sur un forum en ligne utilisé pour de tels délits, l'agence britannique a identifié «un réseau véritablement international dont les membres ont été identifiés dans des dizaines de pays répartis sur tous les continents».

L'enquête de la NCA sur cette plateforme, dont le nom n'a pas été divulgué, a permis l'arrestation de huit personnes au Royaume-Uni et 14 enquêtes distinctes sont en cours dans le pays et à l'étranger.

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Plus de 270 individus liés au forum et à ses ramifications ont été identifiés par les enquêteurs, toujours selon l'agence.

«Les agressions sexuelles sous l'emprise de drogues ne constituent plus des comportements isolés, mais sont de plus en plus organisées», a déclaré Nigel Leary, directeur adjoint de la NCA, ajoutant que ce phénomène était facilité par les plateformes numériques.

«L'ampleur de ce que nous avons constaté jusqu'à présent est profondément préoccupante»
Nigel Leary
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