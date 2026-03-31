Le bâtiment du tribunal de district d'Angermanland à Härnösand, en Suède. Image: TT NEWS AGENCY

Le «Pelicot suédois» a été inculpé

Arrêté fin octobre, un sexagénaire suédois, ancien Hells Angel, est accusé d'avoir prostitué sa femme auprès de plus de 120 hommes et d'en avoir tiré profit.

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Un procureur suédois a inculpé lundi de proxénétisme aggravé, viols et agressions sexuelles un sexagénaire soupçonné d'avoir vendu les services sexuels de son épouse à plus de 120 hommes.

L'homme, âgé de 62 ans, a été arrêté fin octobre et placé en détention provisoire après que sa femme l'eut dénoncé à la police dans le nord de la Suède. Il est soupçonné d'avoir tiré profit financièrement pendant des années des pressions qu'il exerçait sur son épouse «pour qu'elle se livre à des actes sexuels», selon l'acte d'accusation.

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L'homme est accusé d'avoir publié des annonces sur internet, organisé des rendez-vous, surveillé et fait pression sur sa femme pour qu'elle se livre à des actes sexuels en ligne afin d'attirer davantage de clients, précise le document. Il lui est également reproché d'avoir été violent, de l'avoir menacée et d'avoir profité de sa toxicomanie, le parquet qualifiant ces faits d'«exploitation impitoyable». L'acte d'accusation détaille également plusieurs menaces proférées à l'encontre de la plaignante.

La loi suédoise sur la prostitution interdit l'achat de services sexuels mais pas leur vente et il est également illégal de faciliter la vente de services sexuels. Outre le proxénétisme aggravé, l'homme — qui rejette les accusations — a également été inculpé de huit viols, dont l'un commis pendant un acte avec un client, quatre tentatives de viol et quatre agressions dont a été victime son épouse.

Ses «limites» n'ont pas été respectées

Cette femme, décrite comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité, a «dans une certaine mesure» «accepté de se prostituer», a précisé la procureure Ida Annerstedt à l'AFP. Mais elle s'était opposée à avoir des relations sexuelles avec certaines personnes ou dans certaines circonstances.

«Elle avait fixé certaines limites. Lorsqu'il ne les a pas respectées, lorsqu'il l'a forcée malgré son refus, c'est dans ces situations-là qu'il est accusé de tentative de viol ou de viol», a expliqué la procureure.

Les faits se seraient déroulés entre le 11 août 2022 et le 21 octobre 2025. Le procès commencera le 13 avril. Les enquêteurs ont identifié quelque 120 personnes soupçonnées d'avoir acheté des services sexuels dans le cadre de cette affaire.

Vingt-six hommes ont été inculpés pour achat de services sexuels et les autres font encore l'objet d'une enquête, a dit la représentante de l'accusation. Cette femme a été victime de «crimes graves», a réagi son avocate Silvia Ingolfsdottir auprès de l'AFP. «Elle espère désormais obtenir justice».

Selon la chaîne publique de télévision SVT, l'homme était un membre haut placé de l'organisation de motards Hells Angels.

«L'affaire Pelicot suédoise»

Des comparaisons ont été établies avec le cas en France de Dominique Pelicot, condamné en décembre 2024 à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme Gisèle afin de la violer et de la livrer à des dizaines d'inconnus dans leur maison de Mazan (Vaucluse), entre 2011 et 2020.

La ministre suédoise de l'Égalité des sexes, Nina Larsson, a estimé en février que les hommes devaient «cesser d'acheter et de vendre le corps des femmes». «Les reportages des médias sur ce qu'on appelle "l'affaire Pelicot suédoise" sont choquants et révoltants», avait-elle en outre déclaré dans un message publié sur X.