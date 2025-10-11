assez ensoleillé13°
Les abeilles ont «toujours plus de mal à survivre» en Europe

epa12314347 A bumblebee flies next to a sunflower in Berlin, Germany, 21 August 2025. EPA/Filip Singer
La disparition du nombre d'espèces sauvages préoccupe particulièrement les scientifiques.Keystone

L'organisation internationale de protection de la nature (UICN) a averti samedi l'Europe des risques pour la «survie» de ses espèces de pollinisateurs. Elle a mis l'accent en particulier sur les abeilles sauvages.
11.10.2025, 13:13

«Des risques croissants menacent la survie des pollinisateurs sauvages européens», a écrit l'organisation dans un communiqué, à l'occasion de son Congrès mondial à Abou Dhabi. Et d'ajouter:

«Une nouvelle évaluation conduite pour la liste rouge de l'UICN considère près de 100 espèces supplémentaires d'abeilles sauvages comme menacées sur le continent»

Elle place aussi sur cette liste «au moins 172 des 1928 espèces évaluées», contre 77 en 2014. Par exemple, l'abeille Simpanurgus phyllopodus est «en danger critique».

L'Union indique aussi que «plus de 20% des espèces dans des groupes comme les bourdons et les collètes» courent un risque d'extinction.

Par ailleurs, «le nombre d'espèces européennes de papillons menacées a fortement augmenté, de 76% en une décennie. Une espèce, le grand blanc de Madère (Pieris wollastoni), qui se limitait à cette île portugaise, est maintenant officiellement classée comme éteinte». La «liste rouge» comprend sept degrés, depuis «préoccupation mineure» jusqu'à «éteinte».

Situation grave

La situation de tous ces insectes inquiète. «Ils sont le fondement de nos systèmes alimentaires, de nos écosystèmes et de nos sociétés. Une action urgente et collective est nécessaire», a commenté la commissaire européenne à l'Environnement, Jessika Roswall.

Une nouvelle «limite planétaire» a été franchie et c'est inquiétant

La Commission européenne a financé la recherche pour aboutir à ce bilan. Le coordinateur de l'étude, l'entomologiste belge Denis Michez, a rappelé que «près de 90% des plantes à fleurs en Europe» dépendaient de la pollinisation assurée par ces espèces animales.

«Hélas, les populations d'abeilles sauvages connaissent une baisse drastique et ne peuvent être facilement remplacées par des colonies artificielles, qui comprennent moins de 1% des espèces existantes», a-t-il souligné.

L'UICN a indiqué que la «principale menace» était la disparition de l'habitat de ces espèces, «en particulier les marais, riches en fleurs». L'autre est le recours dans l'agriculture aux pesticides, herbicides et engrais, qui réduisent la biodiversité.

Le débat est particulièrement fort en France, où une pétition contre la loi Duplomb, autorisant de nouveau un pesticide jugé dangereux pour les abeilles, avait été signée en juillet par plus de 2 millions de personnes. Cette autorisation a été retirée de la loi. (ats)

