Des soldats de la Bundeswehr devant un véhicule blindé (photo d'archive). Dans le cadre de l'exercice militaire multinational «Quadriga 2025», l'armée allemande et l'Otan se sont entraînées au déploiement de troupes dans les pays baltes. Image: Thomas Imo / imago

Voici le plan en 3 étapes de l'Otan si la Russie attaque les pays baltes

Une attaque de la Russie contre les pays baltes est redoutée depuis un certain temps déjà en Europe. Un nouveau rapport montre comment l'Otan réagirait en cas d'urgence.

Niklas-Philipp Müller / t-online

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C'est un scénario auquel l'Otan se prépare minutieusement: alors que la Russie poursuit sa guerre contre l'Ukraine, l'alliance de défense se prépare depuis longtemps aux prochains plans de Vladimir Poutine. Dans ce contexte, son attention se porte sur les Etats baltes que sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

En raison de leur position exposée et de leur passé de républiques soviétiques, ils sont considérés comme une cible d'attaque possible pour la Russie. Des observateurs renvoient régulièrement, à cet égard, à l'agenda néo-impérial du maître du Kremlin, Vladimir Poutine.

Une veille minutieuse de la guerre en Ukraine

Selon les informations du quotidien allemand Bild, l'Otan miserait avant tout sur trois stratégies en cas d'urgence. Elles s'inscrivent dans le «Nato Land Warfighting Concept», une tactique échafaudée pour mener une guerre terrestre. L'auteur principal du plan serait le major américain Andrew Pingrey.

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Une attaque dans les pays baltes s'inscrirait dans un contexte marqué par plus de quatre années de guerre en Ukraine, et les enseignements émanant de ce conflit jouent un rôle important pour les stratèges de l'Otan. L'une des possibilités serait, semble-t-il, que l'Otan passe rapidement à la contre-attaque en cas d'urgence.

Neutraliser les bases de missiles russes

En Ukraine, la Russie mise par exemple sur des bombardements massifs à l'aide de drones et de missiles balistiques. L'un des objectifs prioritaires de l'Otan consiste donc à empêcher d'emblée de telles attaques dans les pays baltes.

Selon le rapport, des chasseurs, des drones et des missiles devraient neutraliser les engins volants russes ainsi que leurs bases de lancement. L'enclave de Kaliningrad, où la Russie a stationné de nombreux systèmes de missiles, comme ceux du type Iskander, est considérée comme une cible probable de telles attaques.

Vladimir Poutine (photo d'archive). Selon certains experts, le chef du Kremlin pourrait ordonner à ses troupes d'attaquer les pays baltes. Image: IMAGO

Stopper l'avancée russe avec des drones

Toujours selon le Bild, les plans de l'Otan prévoient en outre la mise en place d'une zone de combat autonome, qui devrait être créée le long des frontières terrestres avec la Russie et la Biélorussie.

Dans cette zone, seuls des drones aériens et d'autres systèmes sans pilote seraient engagés. Leur objectif: stopper l'avancée des troupes russes. Une simulation de guerre a récemment confirmé l'efficacité d'une telle approche.

Contre-attaquer dans l'arrière-pays russe

Dans une troisième étape, des contre-attaques devraient, selon le rapport, être menées dans l'arrière-pays russe. Celles-ci seraient exécutées par des drones et des forces spéciales entraînées à cet effet. Les bases militaires russes et les voies de ravitaillement en seraient les cibles principales.

Outre les aérodromes, des ponts et des lignes de chemin de fer seraient également visés. L'objectif principal serait d'interrompre le ravitaillement des troupes assaillantes et de stopper ainsi l'avancée du Kremlin. La conquête de territoire russe, en revanche, ne fait pas partie des plans de l'Otan.

L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se trouvent sur le flanc oriental de l'alliance de défense. Les Etats baltes appartiennent à l'Otan depuis 2004. L'armée allemande joue un rôle important dans la défense de leur territoire. Dès 2023, la décision avait été prise de stationner durablement une brigade allemande en Lituanie. Cette brigade blindée, actuellement en cours de constitution, devrait être opérationnelle d'ici fin 2027. (trad. ysc)