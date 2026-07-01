Parlementaire russe, il menace de «faire sauter la moitié de la Finlande».

Alexeï Jouravlev, vice-président de la commission de la Défense de la Douma d'Etat russe, est un partisan notoire de la ligne dure de Moscou. Image: AFP / Imago, montage watson

Cette menace russe contre la Finlande fait craindre le pire à l'Otan

Les tensions entre la Russie et la Finlande, Etat membre de l'Otan, s'intensifient. Un parlementaire russe menace désormais ouvertement ce pays.

Tobias Schibilla / t-online

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Un parlementaire russe haut placé a proféré de violentes menaces à l'encontre de la Finlande. Alexeï Jouravlev, vice-président de la commission de la Défense de la Douma d'Etat russe, a indiqué, selon le portail proche du Kremlin Gazeta.ru, que la Russie disposait déjà, à la frontière, de suffisamment de matériel militaire pour «faire sauter la moitié de la Finlande».

Ces propos sont intervenus un jour après que la Finlande a annoncé des plans de projet commun avec le groupe d'armement américain Lockheed Martin. En ce sens, la ville finlandaise de Tampere (sud) doit accueillir le premier centre de maintenance européen pour lance-roquettes multiples.



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Alexeï Jouravlev a accusé le gouvernement finlandais de conduire le pays «au bord du gouffre» et de provoquer délibérément la Russie. Il a par ailleurs annoncé que Moscou allait continuer de renforcer sa défense le long de sa frontière ouest. Il a en outre affirmé que la Finlande, depuis son adhésion à l'Otan, se transformait «peu à peu en une seconde Ukraine».

Alexeï Jouravlev. Image: AFP

Ce responsable politique est considéré, même selon les standards russes, comme un partisan de la ligne dure, et avait déjà menacé par le passé la Finlande de «destruction».

La Finlande renforce sa défense

Après l'attaque russe contre l'Ukraine en 2022, la Finlande avait renoncé à des décennies de neutralité pour rejoindre l'Otan. Les Scandinaves partagent avec la Russie une frontière longue d'environ 1300 kilomètres et collaborent, depuis le début de l'invasion russe, beaucoup plus étroitement avec leurs alliés occidentaux sur les questions de défense.

Le président russe, Vladimir Poutine, avait déjà critiqué, à l'époque, l'adhésion de la Finlande à l'Otan, déclarant que Helsinki allait, de ce fait, se retrouver confrontée à des «problèmes».



La frontière finno-russe est fermée depuis 2023. Le gouvernement d'Helsinki accuse la Russie de mener des opérations d'influence hybrides et de renforcer ses infrastructures militaires le long de la frontière.

La Finlande partage une longue frontière terrestre de plus de 1300 kilomètres avec la Russie. Image: watson

La crainte d'une attaque russe sur l'Otan

Ces derniers mois, plusieurs rapports ont conclu à maintes reprises que la Russie renforçait nettement sa présence militaire aux frontières des Etats scandinaves. C'est notamment pour cette raison que la Finlande, la Norvège et la Suède ont créé une conférence de défense commune, afin de pouvoir réagir de manière coordonnée aux actions belliqueuses de Moscou.

Des experts militaires de toute l'Europe mettent par ailleurs en garde contre une agression militaire de la Russie, dont l'Allemagne pourrait elle aussi devenir la cible.



Parallèlement, le Parlement finlandais a récemment adopté une modification législative autorisant le transport et le stationnement d'armes nucléaires sur le territoire national finlandais dans le cadre de la défense de l'Alliance. Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet.