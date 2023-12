Le parti nationaliste a ainsi nommé ses représentants à la tête de différentes institutions, avec des mandats souvent irrévocables, des procureurs au parquet national et environ 150 nouveaux juges, choisis par un organe critiqué par Bruxelles pour sa dépendance au PiS. (ats/jch)

Le PiS a profité des deux mois de pouvoir supplémentaires qui lui ont été offerts en cadeau par le chef de l'Etat «pour se renforcer institutionnellement et financièrement» , a déclaré à l'AFP l'analyste politique Jaroslaw Kuisz.

Les analystes parlent d'«une toile d'araignée» tissée par le principal parti de droite, le PiS, d'autant plus solide que le mandat présidentiel ne s'achève qu'en 2025 et qu'il peut à tout moment jouer de son droit de veto sur les lois adoptées par le parlement.

Les attentes sont énormes envers ce futur gouvernement pro-européen, mais les nationalistes populistes resteront une opposition puissante et continueront à contrôler plusieurs institutions d'Etat.

Il a également déclaré qu'il rétablirait la crédibilité de la Pologne au sein de l'UE et qu'il lui donnerait une voix importante dans le contexte de la guerre en cours dans l'Ukraine voisine .

Lors de la campagne électorale, le démocrate s'est fait fort de débloquer des milliards d'euros d'aide européenne qui ont été gelés en raison de tensions de longue date entre Bruxelles et le gouvernement sortant.

«J'ai hâte de travailler avec vous, en commençant par l'important sommet européen de cette semaine. «Votre expérience et votre engagement fort envers nos valeurs européennes seront précieux pour rendre l'Europe plus forte».

Le dirigeant fraîchement élu espère pouvoir représenter son pays au prochain sommet européen, ces jeudi et vendredi à Bruxelles.

Zelensky et l'UE sont ravis

Le vote sur la candidature du représentant de gauche a eu lieu après l'échec d'une tentative des populistes de former un nouveau gouvernement.

Contrôlée par l'alliance pro-UE du dirigeant, la Diète avait rejeté plus tôt lundi la proposition de nouveau gouvernement des populistes nationalistes au pouvoir depuis 2015.

