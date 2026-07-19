bien ensoleillé24°
DE | FR
burger
International
Europe

Berset appelle la Fifa à protéger le football des pressions politiques

epaselect epa12960038 Swiss Secretary General of the Council of Europe Alain Berset attends a press conference with Moldovan Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Mihai Popsoi on the s ...
Alain Berset suggère à la Fifa de se lancer dans «une troisième mi-temps» en travaillant «d'urgence pour renforcer l'intégrité du sport».Keystone

Berset appelle la Fifa à protéger le football des pressions politiques

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe appelle la Fifa à ouvrir une «troisième mi-temps» après le Mondial 2026. Alain Berset s'inquiète notamment de l'influence politique exercée sur certaines décisions prises pendant le tournoi.
19.07.2026, 14:3819.07.2026, 14:38

La Fifa devrait engager une «troisième mi-temps» afin de protéger le football des pressions politiques et financières avant le prochain Mondial. C'est ce qu'a estimé dimanche le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

A quelques heures de la finale opposant l'Argentine à l'Espagne, Alain Berset souligne que le Mondial-2026 a soulevé «toute une série de questions», citant notamment la suspension par la Fifa du carton rouge infligé à l'Américain Folarin Balogun, sans explication et après intervention de Donald Trump.

«Une sanction a été suspendue au cours de la compétition, après qu'un chef d'État a appelé le président de la Fifa», relève le secrétaire général, regrettant que «l'influence politique» s'exerce «désormais jusque sur le terrain».

Pour protéger le football des pressions politiques et financières, Berset suggère à la Fifa de se lancer dans «une troisième mi-temps» en travaillant «d'urgence pour renforcer l'intégrité du sport», menacée selon lui par «l'argent et le pouvoir».

Outre «une sanction suspendue sous la pression», cette Coupe du monde 2026 a été marquée par la «remise en question» de l'autorité des arbitres, ajoute-t-il dans une déclaration transmise à l'AFP.

«Tu as pris une excellente décision»: Trump encense Infantino

Il déplore également «des insultes racistes visant des joueurs, dont certaines ont été proférées par des personnalités élues» et «des paris sur chaque passe, chaque carton, chaque corner».

«On ne mise plus uniquement sur le résultat d'un match, mais aussi sur les actions qu'un joueur peut réaliser sans que cela influe sur le score. On gagne un pari en faisant perdre d'autres personnes. C'est la porte ouverte à la fraude», met en garde Berset.

«Cette Coupe du monde a ouvert la porte encore davantage. Pour la première fois, la Fifa compte parmi ses partenaires officiels une entreprise du secteur des marchés prédictifs, qui est présente jusque dans les stades», ajoute le secrétaire général de cette organisation qui compte 46 Etats membres et fait office de vigie des droits de l'homme sur le continent.

Alain Berset appelle la Fifa à «entamer dès ce soir un dialogue constructif, afin de préparer le cadre d'intégrité qui s'appliquera à la Coupe du monde en 2030». (tib/ats)

Pour lire d'autres portraits de sportifs plus intéressants les uns que les autres:
Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet
Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet
de Margaux Habert
Odyle Monteils, la mamie de 80 ans qui court des ultra trails
Odyle Monteils, la mamie de 80 ans qui court des ultra trails
de Margaux Habert
Cette Vaudoise va faire vibrer le stade de Sion durant l’Euro
Cette Vaudoise va faire vibrer le stade de Sion durant l’Euro
de Margaux Habert
Qui est Louise Butcher, la marathonienne qui court topless?
Qui est Louise Butcher, la marathonienne qui court topless?
de Margaux Habert
Thèmes
Les candidats à la succession de Berset
1 / 8
Les candidats à la succession de Berset
Matthias Aebischer est journaliste. Il est connu en Suisse alémanique pour avoir été le présentateur du téléjournal et d'autres émissions de la SRF dans les années 2000. Âgé de 56 ans (si, si!), il est conseiller national depuis 2011.
source: sda / alessandro della valle
partager sur Facebookpartager sur X
La FIFA ouvre une enquête sur des supporters argentins
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Israël a une mission très particulière pour ces crocodiles
Le reclassement des crocodiles du Nil pourrait permettre de les utiliser pour protéger des zones de haute sécurité. Mais la loi ne le permet pas forcément.
La ministre israélienne de l'Environnement, Idit Silman, vient de modifier le statut juridique des crocodiles du Nil. Cette démarche a ouvert la voie à l'utilisation de ces reptiles dans les prisons du pays.
L’article