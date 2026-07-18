Donald Trump à Gianni Infantino: «Tu as pris une excellente décision». Image: FIFA

«Tu as pris une excellente décision»: Trump encense Infantino



Evoquant l'annulation de la suspension de Folarin Balogun, le président américain Donald Trump a fait l’éloge du patron de la Fifa lors d’une réception en marge de la finale de la Coupe du monde.

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Le président américain Donald Trump a salué Gianni Infantino pour la décision controversée d’annuler la suspension du joueur américain Folarin Balogun, laissant entendre que le patron de la Fifa en était personnellement à l’origine.

Trump a rappelé, lors d'une réception de la Fifa à New York, qu'il avait appelé le président de l'instance mondiale du football pour lui adresser une recommandation. Ses propos restent cependant contradictoires. «J'ai dit: "Gianni, je veux faire une recommandation. Laissez-le jouer". Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit: "Je veux porter plainte", alors qu'en réalité, je ne l'ai pas fait. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer».

Il s'est ensuite tourné vers Infantino, qui se tenait à ses côtés: «Tu as pris une excellente décision, encore une fois», répétant le terme «excellente» à plusieurs reprises.

L’attaquant Balogun avait reçu un carton rouge lors de la victoire des Etats-Unis contre la Bosnie-Herzégovine en seizième de finale, ce qui aurait dû entraîner sa suspension pour le huitième de finale contre la Belgique. Mais la Fifa a ensuite levé la sanction de manière surprenante. Selon l’instance, cette décision a été prise par la commission de discipline, officiellement indépendante. Les propos de Trump ont toutefois suggéré une implication personnelle d’Infantino.

«Je sais que tu ne seras jamais reconnu à ta juste valeur »

L’appel de Trump et la décision d’annuler la suspension avaient provoqué une vive indignation dans le monde entier et avaient été dénoncés comme une ingérence inadmissible de la politique dans le sport. «Ils (réd: les Belges) ont gagné le match et notre équipe avait tous ses joueurs. (...) C’est mieux ainsi, car il n’y a pas eu de polémique», a déclaré Trump depuis la Trump Tower, avant d’ajouter à l’adresse d’Infantino: «Je sais que tu ne seras jamais reconnu à ta juste valeur».

Donald Trump et Gianni Infantino lors d'une réception en marge de la finale. Image: FIFA

Le président américain a également évoqué la demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine. Il n’a pas compris pourquoi les Anglais avaient adopté une approche aussi défensive après avoir ouvert le score, ni pourquoi Harry Kane, selon lui, avait été soudain replacé en défense.

«Je pense que c’était une erreur de le reconvertir en défenseur. Qu’est-ce que j’y connais au football? Ils ont pris l’avantage, ont pris leur meilleur joueur et l’ont placé en défense», a lancé Trump, avant de poursuivre: «Ils auraient dû jouer de manière un peu plus offensive, non? Mais je ne veux pas juger cela maintenant: qu’est-ce que je connais au coaching? C’était quand même quelque chose d’assez inhabituel». A ses côtés, Infantino n’a pas pu s’empêcher de rire et a applaudi le président américain.

(riz/sda/dpa/roc)