Femme démembrée à Paris: la police a retrouvé la tête

Le feuilleton macabre continue. Lundi, «le bassin d’une femme», rangé dans un sac poubelle, avait été découvert «par des agents d’entretien des espaces verts». Mardi, selon Le Parisien, les enquêteurs ont retrouvé le reste du cadavre non loin d'une voie ferrée.

Lundi après-midi, «le bassin d’une femme» emballé dans un sac-poubelle avait été découvert par des employés communaux dans le XIXe arrondissement de Paris. Un quartier déjà fortement traumatisé par la récente affaire Lola, cette adolescente de 12 ans retrouvée morte dans une malle.

C'est plus précisément dans un bosquet du célèbre parc des Buttes-Chaumont que des «agents d’entretien des espaces verts» sont tombés, lundi, sur le macabre colis: un tronc «ensanglanté, découpé depuis le dessous de la poitrine jusqu’aux genoux». Le maire de l'arrondissement avait confirmé que «le parc a été fermé au public pour les besoins de l'enquête».

Découpée avec ses habits

Mardi matin, nouvel épisode, toujours aussi macabre. Selon Le Parisien, la Brigade criminelle et le Groupe de soutien opérationnel ont retrouvé le reste de la dépouille de cette jeune dont on ignore toujours l'identité. Ce nouveau colis a été abandonné à côté d'une voie ferrée désaffectée qui longe le parc des Buttes-Chaumont. A l'intérieur, la tête de la victime et plusieurs autres parties de son corps.

Les enquêteurs ont précisé au Parisien que la victime avait manifestement découpée habillée. Sur elle, notamment, une paire de jean «avec une décoration florale au niveau de la cuisse droite». Selon des sources proche de l'enquête, «il s’agirait d’une femme, européenne ou nord africaine».

Enfin, toujours selon Le Parisien, une enquête a été ouverte pour assassinat et confiée à la brigade de criminelle. Les nombreuses caméras de surveillance du parc, dont les bandes sont actuellement en cours de visionnage par les autorités, devrait abriter de précieuses informations quant à l'identité des auteurs présumés.