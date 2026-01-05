En Suisse aussi, des dizaines de départs et d’arrivées ont été retardés et d’autres vols ont carrément été annulés. dr

Des centaines de vols annulés en Suisse et en Europe

Le froid polaire qui balaie l’Europe en ce début janvier a transformé les aéroports en zones de chaos. Entre Amsterdam, la Suisse, l’Irlande et le Royaume-Uni, des milliers de voyageurs voient leurs plans contrecarrés par des conditions météo extrêmes. Tour d’horizon.

Lundi 5 janvier, l’un des principaux hubs européens, l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, a annulé des centaines de vols. En cause, les importantes chutes de neige, le verglas et des températures glaciales selon les agences de presse ANP et Reuters, paralysant le trafic aérien transitant par la capitale néerlandaise. Les chutes de neige devraient se poursuivre aux Pays-Bas tout au long de la semaine, écrit Reuters.

Depuis vendredi dernier, les conditions hivernales persistantes ont entraîné des suppressions et des retards en chaîne à Amsterdam, contraignant KLM à revoir profondément ses programmes de vol. D’après des chiffres donnés par la compagnie sur son site, au moins 300 vols ont été annulés ce lundi, et des perturbations sont attendues tout au long de la semaine.

«Ce nombre pourrait encore augmenter» KLM

En milieu d'après-midi, le site spécialisé Flightradar24 pointe près de 650 vols annulés à destination ou au départ de l'aéroport néerlandais.

Ce n’est pas un cas isolé. La vague de froid arctique qui engourdit l’Europe a des répercussions dans plusieurs pays. En Suisse aussi, des dizaines de départs et d’arrivées ont été retardés et d’autres vols ont carrément été annulés. C'est le cas à Zurich et à Genève, comme l'aéroport romand l'annonce sur son site.



Des vols annulés ce lundi au départ de Genève. capture d'écran

En Irlande, des retards massifs ont touché Dublin, Cork et Belfast. Du côté du Royaume-Uni, des centaines d'écoles ont été fermées et des vols ont été annulés, alors que des alertes météo pour neige et verglas restent en vigueur sur une large partie du pays, d’après le média ITV News.



Des annulations ont aussi été constatées en Suède, à Stockholm, où de nouvelles chutes de neige sont prévues pour ce lundi soir.

Ces perturbations interviennent au moment où les réseaux aériens européens sortent à peine de la période des fêtes, une phase traditionnellement chargée pour les compagnies aériennes.

Une météo qui ne s’améliore pas de sitôt

Du côté des voyageurs, des files d’attente interminables se sont formées aux guichets des compagnies. Dans certains cas, les voyageurs ont été contraints de trouver eux-mêmes une solution d’hébergement faute de disponibilité hôtelière autour des hubs touchés.

Les autorités météorologiques continuent de prédire des températures bien en dessous des normales saisonnières, avec un air arctique sur l'Europe comme l'écrit The Guardian. C’est le cas notamment en Autriche, où les prévisionnistes annoncent un mercure descendant jusqu’à -17 degrés. Les minima seront très froids aussi par endroits en Suisse, avec des températures autour de −15 à −17 dans plusieurs secteurs alpins durant la nuit de mardi à mercredi.



Des chutes de neige sont également prévues au cours des prochains jours sur une large portion du continent, de la Belgique à la Scandinavie en passant par les Alpes.