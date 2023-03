Mourad Battikh, l'avocat qui veut la peau de Pierre Palmade

Disons plutôt qu'il cherche d'abord à faire entendre (et gagner) ses clients. Des victimes, toujours. En ce moment, tout le monde se l'arrache, même ceux qui n'en ont pas les moyens. Dans l'affaire Palmade, comme pour celle de Jubillar ou de Leslie et Kévin, Me Battikh, 38 ans, travaille comme un personnage Netflix: tous les coups (légaux) sont permis.

Il y a un petit côté Saul Goodman chez Mourad Battikh. Malice, débrouille, bagout. On l'imagine volontiers pied au plancher, dans une caisse déglinguée, avec un café et trois dossiers brûlants sur le tableau de bord. Comme lorsqu'il défendait un couple d'Asiatiques à deux doigts de croupir en détention provisoire. «Je fouille la procédure, je trouve une adresse au fin fond du 93. Il est 22 heures, j’y vais. J’enjambe le portail, je discute avec des riverains. Ils me donnent une autre adresse. Je finis par retrouver les enfants», confiait l'homme au Figaro. Circulez, il y a procès.

Une charogne charmeuse, qui, tout comme l'avocat emblématique de Breaking Bad, drague sans vergogne le chaland dans les Pages Jaunes. Parfaitement référencé sur Google, à l'aise la bouche grande ouverte, Me Battikh excelle en (auto)promo et se place avec une certaine férocité en défenseur des causes que d'aucuns considèrent comme perdues, sinon sensibles.

Les démunis, les justiciables un poil plus en marge que les autres, c'est sa spécialité. Son dada, presque. Bien que ce fut sa mission lorsqu'il était encore jeune secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris. Les affaires ont beau être un peu salissantes, pourvu qu'elles soient (ou deviennent) majeures et, pourquoi pas, le cœur de l'attention.

Bien sûr, l'homme n'est certainement pas aussi véreux que l'ami Goodman, mais la fin semble malgré tout pouvoir justifier les moyens. Non pas qu'il n'ait rien à perdre, mais plutôt tout à gagner. C'est sans doute pour cela que ce justicier précoce a le don d'agacer ses confrères et de taper dans l'oeil de ses futurs clients, avec la même endurance. Objectif, la victoire, si possible écrasante et bruyante.

Marquer l'opinion

A 38 ans, ce jeune ténor n'est autre que le visage des victimes de l'accident causé par l'humoriste Pierre Palmade. Un pénaliste omniprésent, presque omnipotent. On exagère à peine: les dents sont longues et l'ascension fulgurante. Face au silence (tout aussi) stratégique de Céline Lasek, avocate de Pierre Palmade, Mourad Battikh entraîne ses muscles labiaux en direct. Qu'importe le micro, la chaîne, le journal. Et leur réputation.

«Je ne médiatise pas une affaire pour la médiatisation, mais seulement pour apporter des faits essentiels au nom de mes clients» Mourad Battikh La dépêche

Dans l'affaire Palmade, c'est lui qui a parlé le premier. Les carcasses de voiture encore chaudes, nous avions déjà les voeux fermes des victimes, alors hospitalisées dans un état grave, sur tous les canaux de diffusion. Le 14 février, lors d’une conférence de presse qu'il avait lui-même organisée dans son cabinet (récemment déménagé non loin des Champs-Elysées), Mourad Battikh déroule: «Les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients» ou encore:

«Mes clients ne comprendraient pas que Pierre Palmade ne soit pas incarcéré»

Le pénaliste pressé s'est mué en détonateur d'une pression médiatique qui n'a, depuis, plus cessé d'enfler.

Une poignée de jours plus tard, entre deux passages chez Hanouna et Bruce Toussaint, c'est aussi lui qui décidait de faire circuler les photographies des trois victimes, mal en point, intubées, jusqu'au petit de six ans à la mâchoire défoncée. Quelques médias se sont jetés sur le butin. D'autres ont poliment décliné.

Il fallait marquer l'opinion publique et s'assurer que l'humoriste, connu et (avant l'accident) très apprécié, ne puisse bénéficier de la moindre compassion. Une mission accomplie avec une technique musclée, clivante, carrément à l'américaine. La voix de ses clients s'est propagée à la même vitesse que les émotions des Français.



Mourad Battikh, un premier de classe, cultivé et étrangement calme une fois devant la presse, mais les mains dans le cambouis et les cordes vocales fourrées dans le mégaphone. C'est que le trentenaire, passionné d’échecs et d’astronomie, a une devise depuis ses toutes premières heures sur les bancs d'école: ut tensio sic vis. Le résultat est proportionnel à l'effort.

De juriste pour Disiz La Peste à l'affaire Pierre Palmade

Des efforts, qu'on porte ou non le pénaliste dans son cœur, il en a fait au moins autant que des études. Bardé de diplômes et touche-à-tout, Battikh a déjà enterré plusieurs vies. Producteur musical, bébé-trader jusqu'à buter contre «l'éthique peu reluisante» du métier, il plonge ensuite dans des études de droit, fait le ménage dans les comptes de labels indépendants et campe même le juriste de confiance pour plusieurs stars du rap comme Disiz La Peste.

Né à Melun, mais fier d'avoir su poser convenablement son baluchon à Paris, Mourad a toujours eu un peu de peine à choisir. Entre deux cursus universitaires, il a même eu le temps d'accueillir son premier gamin, Issa, en 2015. Deux ans plus tard, Noé, le petit frère, pointait le bout de son existence.

La première affaire

Me Battikh a sans doute eu raison d'agrandir son foyer avec un certain empressement. En 2018, ce jeune papa laissait sa place au pénaliste, en prêtant serment au barreau de Paris. Un mois plus tard, son premier gros dossier: la défense des lycéens agenouillés devant la police, mains sur la nuque, dans un préau de Mantes-la-Jolie. A la suite d'un mouvement lycéen lacéré de violences, la vidéo et les photos de cette arrestation font scandale.

Ensuite? C'est un véritable défilé. L'affaire Jubillar en 2020, cette infirmière dont le corps n'a jamais été retrouvé? C'est lui. En septembre dernier, on le retrouve également aux côtés de cette joueuse du PSG, Aminata Diallo, soupçonnée d'avoir participé à l'agression de sa "rivale", Kheira Hamraoui.

Cette lycéenne de 18 ans dont le corps a été retrouvé sans vie dans une forêt du Gard en février dernier? Battikh! Enfin, alors qu'il semble déjà passablement occupé par la défense des victimes dans l'affaire Palmade, voilà qu'il saute sur la dernière affaire française sordide: la mort de Leslie Hoorelbeke et de son petit ami Kevin.

Ce dernier dossier décrit d'ailleurs clairement le succès que de l'avocat parisien: sans le sou, les parents de Lelsie ont organisé une cagnotte afin de pouvoir se payer la défense que leur défunte fille mérite.

«Nous avons pris cette décision pour faire bouger les choses. Nous sommes persuadés que cet avocat, connu aujourd'hui pour certaines affaires très médiatisées, va pouvoir débloquer la situation»

Faire bouger les choses, quand d'autres considèrent qu'il ne fait que «remuer la merde» pour sa propre gloire. Cette fois, avec Pierre Palmade de l'autre côté du terrain et la France entière dans le public, Mourad Battikh n'a plus le choix: confirmer son talent au tribunal. Celui qui n'a (normalement) plus rien de médiatique.

A quoi il carbure, d'ailleurs? «Pas la cocaïne, en tout cas». Il fallait oser.