Un alpiniste tué par une chute de pierres au Mont-Blanc

Un homme de 31 ans a été touché par des pierres jeudi en Haute-Savoie (F). Il est mort sur le coup.

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L'homme évoluait non loin de l'Aiguille du Génépi dr

Un alpiniste âgé de 31 ans est mort jeudi dans le massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie (F) après avoir été touché par des pierres qui dévalaient la pente. L'homme évoluait non loin de l'Aiguille du Génépi, près du refuge Albert 1er, dans le secteur du village du Tour.

Il est mort sur le coup aux alentours de 15h30, ont indiqué les secours. Le risque de chutes de pierres en montagne est particulièrement élevé en période de sécheresse.

Deux refuges d'étape permettant l'ascension du mont Blanc, celui de la Tête Rousse et celui du Goûter, ont pour cela été fermés par arrêté depuis mardi par le maire de Saint-Gervais. (jzs/ats/afp)