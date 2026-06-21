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Italie: une voiture avec 9 jeunes finit dans un canal et cause 3 morts

Une voiture chute dans un canal et fait trois morts en Italie

epa10864951 Vigili del Fuoco fire and rescue service members gather at the site of a plane crash near the airport of Caselle, Turin, northern Italy, 16 September 2023. A plane of the Frecce Tricolori, ...
Les pompiers de la région de Milan ont dû aller repêcher une voiture tombée dans un canal (image prétexte).Image: EPA ANSA
Trois jeunes sont morts et six autres ont été blessés dans un accident de voiture au nord de Milan (Italie). Le véhicule a terminé sa course dans un canal.
21.06.2026, 13:3721.06.2026, 13:37

Trois jeunes sont décédés et six autres ont été blessés dimanche dans le nord de l'Italie après que la voiture dans laquelle ils se trouvaient a fini sa course dans un canal, selon les pompiers et les services d'urgence.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 5 heures du matin à Senago, commune située au nord de Milan, pour une voiture avec 9 jeunes à bord, sortie de la route et tombée dans un canal. Ils ont indiqué:

«Le bilan est tragique, avec trois personnes décédées et six blessés»

Le conducteur était alcoolisé

Les victimes décédées étaient deux jeunes hommes de 17 ans ainsi qu'une jeune femme. Les 6 autres personnes impliquées sont âgées d'environ 17 à 19 ans, tous polycontusionnés et hospitalisés à l'hôpital Nicaragua de Milan, selon les services de secours.

Parmi eux se trouve le conducteur du véhicule, âgé de 19 ans, qui aurait été testé positif à l'alcool, selon les agences de presse italiennes Ansa et Agi. Le vice-premier ministre italien Matteo Salvini, également ministre des Transports, a commenté sur X:

«Trois jeunes vies fauchées, six adolescents blessés. Neuf personnes se trouvaient à bord de la même voiture qui a fini sa course dans un canal; le conducteur était ivre. C'est inacceptable. Nous pouvons adopter toutes les lois possibles pour renforcer la sécurité routière, mais ce n'est toujours pas suffisant. La première cause de mortalité chez les jeunes continue d'être les accidents de la route, et non la maladie ou la drogue»

(btr/ats)

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