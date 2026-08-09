Le cancer de Joe Biden s'est aggravé, selon son fils

L'état de santé de Joe Biden s'est fortement détérioré ces derniers temps, selon les indications de son fils Hunter. Keystone

Hunter Biden, fils de l'ancien président américain Joe Biden, a révélé dans un entretien à la BBC que l'état de santé de son père s'était fortement aggravé ces derniers temps.

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Le cancer de l'ex-président américain Joe Biden s'est aggravé avec des métastases «dans ses os et au-delà», a indiqué son fils Hunter dans un entretien diffusé vendredi soir sur la chaîne de télévision BBC. La maladie est «très douloureuse» et «très invalidante», a-t-il ajouté.

L'ancien président démocrate de 83 ans avait révélé en mai 2025, quatre mois après son départ de la Maison-Blanche, être atteint d'un cancer agressif de la prostate avec des métastases osseuses. Le fils du 46e président des Etats-Unis (2021-2025), a révélé en se montrant plusieurs fois visiblement ému:

«Le cancer s'est propagé. Il a métastasé dans ses os et au-delà. C'est très douloureux et c'est très invalidant à bien des égards, mais il est toujours là. C'est vraiment, vraiment difficile et c'est vraiment triste à voir»

Radiothérapie et hormones

Joe Biden avait renoncé à se présenter en 2024 à sa réélection sur fond d'inquiétudes sur son état de santé. La vice-présidente Kamala Harris s'était présentée à sa place, mais elle a été battue par le républicain Donald Trump.

Après avoir été diagnostiqué de son cancer, Joe Biden avait entamé un protocole de radiothérapie et un traitement par hormones. Il avait déclaré le mois dernier, à l'occasion de la prochaine sortie d'un livre sur son mandat présidentiel, que son traitement se déroulait «vraiment bien». (btr/ats)