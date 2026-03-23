Le crash aurait fait des dizaines de morts. capture d'écran/X

Un avion de l'armée s'écrase au décollage et fait 80 morts

Un avion militaire s'est écrasé au décollage lundi, dans le sud de la Colombie. Un premier bilan de l'armée fait état de 80 morts.

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Un gros avion de l'armée s'est écrasé au décollage lundi dans le sud de la Colombie, a annoncé le ministre de la Défense.

Un premier bilan de l'armée indique que quelque 80 personnes ont perdu la vie.

Pedro Sanchez a fait savoir sur, X avec «une profonde douleur», qu'un avion Hercules de l'armée colombienne «a subi un tragique accident lors de son décollage (...) alors qu'il transportait des troupes», à Puerto Leguizamo, près de la frontère avec l'Equateur.

L'appareil peut transporter une centaine de soldats. (sda/ats/afp)