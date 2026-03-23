Un avion de l'armée s'écrase au décollage et fait 80 morts
Un gros avion de l'armée s'est écrasé au décollage lundi dans le sud de la Colombie, a annoncé le ministre de la Défense.
🔴 [ Crash Colombie ]— air plus news (@airplusnews) March 23, 2026
Un C-130 Hercules de l'armée de l'air colombienne s’est écrasé peu après son décollage de Puerto Leguízamo.
Les autorités annoncent au moins 110 officiers de la Fuerza Pública de Colombia à bord de l’avion. pic.twitter.com/vYgFg6wqd5
Un premier bilan de l'armée indique que quelque 80 personnes ont perdu la vie.
Pedro Sanchez a fait savoir sur, X avec «une profonde douleur», qu'un avion Hercules de l'armée colombienne «a subi un tragique accident lors de son décollage (...) alors qu'il transportait des troupes», à Puerto Leguizamo, près de la frontère avec l'Equateur.
L'appareil peut transporter une centaine de soldats. (sda/ats/afp)