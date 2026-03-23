dégagé
DE | FR
burger
International
Faits divers

Un avion de l'armée s'écrase au décollage et fait 80 morts

avion colombie
Le crash aurait fait des dizaines de morts. capture d'écran/X

Un avion de l'armée s'écrase au décollage et fait 80 morts

Un avion militaire s'est écrasé au décollage lundi, dans le sud de la Colombie. Un premier bilan de l'armée fait état de 80 morts.
23.03.2026, 18:0923.03.2026, 18:09

Un gros avion de l'armée s'est écrasé au décollage lundi dans le sud de la Colombie, a annoncé le ministre de la Défense.

Un premier bilan de l'armée indique que quelque 80 personnes ont perdu la vie.

Pedro Sanchez a fait savoir sur, X avec «une profonde douleur», qu'un avion Hercules de l'armée colombienne «a subi un tragique accident lors de son décollage (...) alors qu'il transportait des troupes», à Puerto Leguizamo, près de la frontère avec l'Equateur.

L'appareil peut transporter une centaine de soldats. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
de Benjamin Weinmann
Cette blague de Trump a créé le malaise
5
Cette blague de Trump a créé le malaise
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
2
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Thèmes
BTS fait son grand retour
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pluies torrentielles au Kenya font 81 morts en mars
Depuis le début du mois, au moins 81 personnes ont perdu la vie au Kenya sous l’effet de pluies diluviennes qui ont inondé routes et habitations, provoqué des glissements de terrain et forcé l’évacuation de milliers de familles.
Au moins 81 personnes sont mortes depuis le début du mois au Kenya à cause des intempéries, où des pluies torrentielles sont tombées à nouveau ce week-end. Ces précipitations ont gravement endommagé les routes et saturé les égouts, selon un bilan des forces de l’ordre dimanche.
L’article