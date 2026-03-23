en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Cuba a subi une panne totale d'électricité

epaselect epa12840313 People walk down a street during a national power outage, in Havana, Cuba, 21 March 2026. Cuba experienced another nationwide blackout due to a total shutdown of the National Ele ...
Cuba a été plongée dans le noir ce week-end.Keystone

Cuba a subi une «panne totale» d'électricité

Le courant est revenu sur l'île des Caraïbes après une septième coupure en près d'un an. Les autorités locales indiquent que l'arrêt d'une unité a provoqué «un effet domino» et la déconnexion du réseau électrique national.
23.03.2026, 06:4823.03.2026, 06:48

Les autorités cubaines ont rétabli dimanche l'électricité dans tout le pays, après une deuxième panne nationale de courant en moins d'une semaine sur l'île sous embargo pétrolier américain. Cette coupure est la septième en près d'un an et demi sur l'île.

Les deux tiers de La Havane avaient déjà du courant dimanche après-midi, selon la compagnie électrique de la capitale cubaine, au lendemain d'une «panne totale» du réseau électrique national annoncée sur le réseau social X par le ministère de l'énergie. «Grâce aux efforts de nos électriciens, le SEN [réd système électrique national] a pu être rétabli», a par la suite écrit sur le réseau social X le premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz.

26th St. Petersburg International Economic Forum SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 15: Cuban Prime Minister Manuel Marrero Cruz attends the 26th St. Petersburg International Economic Forum SPIEF in Russ ...
Manuel Marrero CruzImage: www.imago-images.de

Les autorités ont toutefois prévenu que l'offre d'électricité reste inférieure à la demande sur l'île de près de 10 millions d'habitants. Selon la compagnie d'électricité du pays, l'arrêt d'une unité de la centrale thermique de Nuevita (centre) a provoqué «un effet domino sur les machines qui étaient en service» et a abouti à la déconnexion du réseau électrique national.

Trump «asphyxie» l'économie cubaine

La production d'électricité à Cuba repose sur un réseau de huit centrales thermiques vieillissantes, dont certaines ont plus de 40 ans d'exploitation. Elles subissent de fréquentes pannes ou doivent être mises à l'arrêt pour des cycles de maintenance.

Le gouvernement cubain affirme que les sanctions américaines l'empêchent de réparer son infrastructure électrique vétuste, mais des économistes relèvent aussi le sous-investissement chronique de l'Etat dans ce secteur.

Cuba dit se préparer à une éventuelle invasion américaine

Depuis plus de deux mois, les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela, principal fournisseur de La Havane, sont interrompues et le président américain Donald Trump menace de sanctionner tout pays qui enverrait des hydrocarbures à Cuba. Pour justifier sa politique, Washington invoque une «menace exceptionnelle» que ferait peser Cuba, île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité des Etats-Unis.

La Havane accuse en retour Donald Trump de vouloir «asphyxier» l'économie du pays, sous embargo américain depuis 1962 et qui a subi ces dernières années un renforcement des sanctions américaines. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
de Benjamin Weinmann
Cette blague de Trump a créé le malaise
Cette blague de Trump a créé le malaise
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Thèmes
Une panne d'électricité globale frappe le Portugal et l'Espagne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Russie a une méthode pour espionner les satellites européens
Les activités de satellites russes près d'appareils européens inquiètent les autorités. Entre espionnage orbital et démonstration de force, ces opérations pourraient annoncer une nouvelle phase de compétition stratégique dans l'espace.
Les autorités européennes ont récemment tiré la sonnette d'alarme après l'interception par la Russie de communications transitant par des satellites européens. Mais le problème ne date pas d'hier.
L’article