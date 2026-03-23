Cuba a été plongée dans le noir ce week-end. Keystone

Cuba a subi une «panne totale» d'électricité

Le courant est revenu sur l'île des Caraïbes après une septième coupure en près d'un an. Les autorités locales indiquent que l'arrêt d'une unité a provoqué «un effet domino» et la déconnexion du réseau électrique national.

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Les autorités cubaines ont rétabli dimanche l'électricité dans tout le pays, après une deuxième panne nationale de courant en moins d'une semaine sur l'île sous embargo pétrolier américain. Cette coupure est la septième en près d'un an et demi sur l'île.

Les deux tiers de La Havane avaient déjà du courant dimanche après-midi, selon la compagnie électrique de la capitale cubaine, au lendemain d'une «panne totale» du réseau électrique national annoncée sur le réseau social X par le ministère de l'énergie. «Grâce aux efforts de nos électriciens, le SEN [réd système électrique national] a pu être rétabli», a par la suite écrit sur le réseau social X le premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz.

Manuel Marrero Cruz Image: www.imago-images.de

Les autorités ont toutefois prévenu que l'offre d'électricité reste inférieure à la demande sur l'île de près de 10 millions d'habitants. Selon la compagnie d'électricité du pays, l'arrêt d'une unité de la centrale thermique de Nuevita (centre) a provoqué «un effet domino sur les machines qui étaient en service» et a abouti à la déconnexion du réseau électrique national.

Trump «asphyxie» l'économie cubaine

La production d'électricité à Cuba repose sur un réseau de huit centrales thermiques vieillissantes, dont certaines ont plus de 40 ans d'exploitation. Elles subissent de fréquentes pannes ou doivent être mises à l'arrêt pour des cycles de maintenance.

Le gouvernement cubain affirme que les sanctions américaines l'empêchent de réparer son infrastructure électrique vétuste, mais des économistes relèvent aussi le sous-investissement chronique de l'Etat dans ce secteur.

Depuis plus de deux mois, les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela, principal fournisseur de La Havane, sont interrompues et le président américain Donald Trump menace de sanctionner tout pays qui enverrait des hydrocarbures à Cuba. Pour justifier sa politique, Washington invoque une «menace exceptionnelle» que ferait peser Cuba, île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité des Etats-Unis.

La Havane accuse en retour Donald Trump de vouloir «asphyxier» l'économie du pays, sous embargo américain depuis 1962 et qui a subi ces dernières années un renforcement des sanctions américaines. (jzs/ats)