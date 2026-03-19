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Espagne, BBVA: Francisco Gonzalez risque 173 ans de prison

Dvd 419 27-01-10. El presidente del BBVA, Francisco González i, junto al consejero delegado del Grupo BBVA, Angel Cano, durante la presentación ante analistas de las cuentas correspondientes al ejerci ...
Francisco González, 81 ans et président de BBVA entre 2000 et fin 2018Image: www.imago-images.de

Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison

Francisco González, ex-président de la banque BBVA, est notamment accusé d'avoir fait espionner des personnalités politiques et économiques pendant 12 ans. Le Ministère public a présenté ses réquisitions.
19.03.2026, 11:3219.03.2026, 11:32

Le parquet espagnol anticorruption a requis 173 années de prison contre l'ancien patron de la banque BBVA Francisco González, soupçonné d'avoir fait espionner des personnalités politiques et économiques par un ancien policier sulfureux, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Cet ancien commissaire, José Manuel Villarejo, est mis en cause dans de nombreuses autres enquêtes menées sur la base des enregistrements saisis après son arrestation en 2017, une affaire qui a éclaboussé les plus hautes sphères politiques et économiques de l'Espagne. Ses enregistrements ont notamment mis en position délicate l'ancien roi Juan Carlos, le Parti populaire (droite, opposition) et d'anciens ministres.

The trial against Villarejo for the Dina case continues The excomisario José Manuel Villarejo on his arrival at the National Court, on March 3, 2026, in Madrid Spain Villarejo and two journalists sit ...
José Manuel VillarejoImage: www.imago-images.de

Ce volet-ci concerne directement Francisco González, 81 ans et président de BBVA entre 2000 et fin 2018, mis en examen dès 2019 et soupçonné d'avoir fait écouter des entrepreneurs, des politiques et des journalistes pendant 12 ans.

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Le ministère public, qui présente en Espagne ses réquisitions avant même le procès, a demandé contre lui cinq ans de détention pour un délit de corruption active, et 168 autres années de réclusion pour 42 délits de découverte et de divulgation de secrets, a-t-on précisé de source judiciaire. Dans les faits, le code pénal espagnol fixe toutefois à 40 ans de prison la peine effective maximale pour les affaires les plus graves.

Tous les recours rejetés

Dix autre personnes, dont José Manuel Villarejo et la banque BBVA (en tant qu'entité juridique), sont poursuivies dans cette affaire. Le parquet a demandé 174 années de prison contre l'ancien policier, et une amende de plus de 184 millions d'euros contre BBVA, deuxième banque d'Espagne.

En février, la justice espagnole a repoussé tous les recours déposés par les avocats des accusés, ouvrant la voie à la tenue d'un procès, dont la date n'a pas été fixée à ce stade. (jzs/ats)

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