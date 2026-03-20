Le prix des tomates en grappes a augmenté partout, sauf chez Migros. Image: KEYSTONE

Ils ont comparé le prix des tomates en Suisse et Migros fait exception

Les tomates en grappes ont renchéri chez tous les détaillants en mars, sauf chez Migros. Une hausse qui s'explique notamment par de mauvaises conditions météo du côté des fournisseurs.

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Entre février et mars, les tomates en grappes ont coûté plus cher dans les supermarchés en ligne Coop, Lidl et Aldi. Migros a fait exception. Par ailleurs, Coop a connu très peu de fluctuations dans ses prix pendant la période sous revue.

Dans le relevé mensuel de l'agence AWP, il ressort que le prix des tomates en grappes a augmenté partout, sauf chez Migros. Pour Andreas Allenspach, directeur de Swisscofel, l'association suisse du commerce des fruits, légumes et pommes de terre, de mauvaises conditions météorologiques expliquent cette progression.

«Le sud de l'Espagne, par exemple à Almería et Murcie, a connu des températures anormalement basses, de fortes pluies et des tempêtes. Dans certains cas, des serres ont même été endommagées. Les basses températures ont fortement ralenti la croissance des tomates. En Italie également, les températures étaient trop basses», détaille-t-il.

La hausse des coûts de production a également joué un rôle selon lui. «La hausse des prix de l'énergie, l'augmentation des coûts de transport et de main-d'oeuvre ainsi que la hausse partielle des salaires minimums en Espagne a généré des charges d'exploitation plus élevées», indique Allenspach.

Variations plus nombreuses chez Lidl et Aldi

Par ailleurs, Coop a maintenu une grande stabilité dans ses prix, les coûts de seulement trois produits ayant fluctué pendant la période sous revue.

«Cette année, nous avons déjà réduit les prix de plus de 500 produits. La baisse de prix de 100 produits de marque au début de ce mois y est incluse», explique un porte-parole du détaillant bâlois. Début février, Coop a en outre baissé le prix de nombreux produits laitiers.

«Nous examinons très attentivement les demandes de prix de la part des fournisseurs et ne les répercutons que si cela est absolument inévitable» Un porte-parole de Coop

Il convient également de relever que des prix hebdomadaires s'appliquent aux fruits et légumes ainsi qu'à la viande et au poisson chez Coop. Ceux-ci sont notamment influencés par la disponibilité respective. Les prix peuvent ainsi évoluer en permanence. A noter que les variations de prix sont toujours les plus nombreuses chez les deux discounters Lidl et Aldi.

Le panier de courses AWP suit l'évolution des prix d'une trentaine de produits disponibles sur les portails en ligne de Migros, Coop, Lidl et Aldi. (jzs/ats)