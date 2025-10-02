assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Faits divers

Attaque au couteau près d'une synagogue à Manchester: 2 morts

Emergency services at the scene of a stabbing incident at Heaton Park Hebrew Congregation synagogue, in Crumpsall, Manchester, England, Thursday Oct. 2, 2025. (Peter Byrne/PA via AP) Britain Synagogue ...
Les secours et la police près de la synagogue.Keystone

Attaque au couteau près d'une synagogue à Manchester: 2 morts

Une attaque violente le jour de la fête juive de Yom Kippour a fait deux morts et trois blessés à Manchester. La police a tiré sur le suspect.
02.10.2025, 12:1102.10.2025, 13:37

Deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées lors d'une attaque jeudi matin devant une synagogue à Manchester, a indiqué la police dans un nouveau bilan, ajoutant par ailleurs que le suspect était «présumé mort».

Les forces de l'ordre ont tiré des coups de feu sur le suspect de l'attaque mais ne peuvent pas actuellement confirmer sa mort, ajoute la police sur X, expliquant que l'homme est soupçonné d'avoir sur lui des «objets suspicieux» et qu'une équipe spécialisée dans les engins explosifs est sur les lieux.

Keir Starmer «horrifié»

La police a raconté sur X avoir été appelée vers 9h30 (10h30 heure suisse) sur le lieu du drame, devant la synagogue d'Heaton Park située dans le quartier de Crumpsall, dans le nord de la ville, après qu'un témoin a vu «une voiture foncer sur des personnes et un homme être poignardé».

An armed police officer at the scene of a stabbing incident at Heaton Park Hebrew Congregation synagogue, in Crumpsall, Manchester, England, Thursday Oct. 2, 2025. (Peter Byrne/PA via AP) APTOPIX Brit ...
Un dispositif d'ampleur a été déployé dans le secteur.Keystone

«Tout danger immédiat semble désormais écarté», a lancé le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, sur la radio locale de la BBC, appelant les gens à «ne pas se perdre en conjectures sur les réseaux sociaux». Il a félicité la police pour sa «rapide» intervention.

Le premier ministre Keir Starmer, qui s'est dit «horrifié» par cette attaque, va écourter sa présence au Sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Copenhague pour retourner au Royaume-Uni, a fait savoir une source gouvernementale britannique.

British Prime Minister Keir Starmer makes a statement about a stabbing incident in Manchester, England, after he left the European Political Community summit, at Copenhagen Airport, in Kastrup, Denmar ...
Keir StarmerKeystone

Le drame s'est produit le jour de la fête juive de Yom Kippour, la plus sainte du judaïsme. Pendant cette fête, les croyants se rendent habituellement plusieurs fois à la synagogue pour prier.

Cette attaque intervient également à quelque jours du deuxième anniversaire de l'assaut meurtrier du Hamas dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023. (jzs/jah/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Les drones tueurs russes vole grâce à une technologie suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans
La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, «ambassadrice» des chimpanzés et fervente défenseure de la cause environnementale est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé son institut.
La chercheuse «est décédée de causes naturelles» alors qu'elle se trouvait en Californie dans le cadre d'une tournée de conférences aux Etats-Unis, a dit l'institut Jane Goodall dans un communiqué sur les réseaux sociaux.
L’article