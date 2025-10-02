Les secours et la police près de la synagogue. Keystone

Attaque au couteau près d'une synagogue à Manchester: 2 morts

Une attaque violente le jour de la fête juive de Yom Kippour a fait deux morts et trois blessés à Manchester. La police a tiré sur le suspect.

Plus de «International»

Deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées lors d'une attaque jeudi matin devant une synagogue à Manchester, a indiqué la police dans un nouveau bilan, ajoutant par ailleurs que le suspect était «présumé mort».

Les forces de l'ordre ont tiré des coups de feu sur le suspect de l'attaque mais ne peuvent pas actuellement confirmer sa mort, ajoute la police sur X, expliquant que l'homme est soupçonné d'avoir sur lui des «objets suspicieux» et qu'une équipe spécialisée dans les engins explosifs est sur les lieux.

Keir Starmer «horrifié»

La police a raconté sur X avoir été appelée vers 9h30 (10h30 heure suisse) sur le lieu du drame, devant la synagogue d'Heaton Park située dans le quartier de Crumpsall, dans le nord de la ville, après qu'un témoin a vu «une voiture foncer sur des personnes et un homme être poignardé».

Un dispositif d'ampleur a été déployé dans le secteur. Keystone

«Tout danger immédiat semble désormais écarté», a lancé le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, sur la radio locale de la BBC, appelant les gens à «ne pas se perdre en conjectures sur les réseaux sociaux». Il a félicité la police pour sa «rapide» intervention.

Le premier ministre Keir Starmer, qui s'est dit «horrifié» par cette attaque, va écourter sa présence au Sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Copenhague pour retourner au Royaume-Uni, a fait savoir une source gouvernementale britannique.

Keir Starmer Keystone

Le drame s'est produit le jour de la fête juive de Yom Kippour, la plus sainte du judaïsme. Pendant cette fête, les croyants se rendent habituellement plusieurs fois à la synagogue pour prier.

Cette attaque intervient également à quelque jours du deuxième anniversaire de l'assaut meurtrier du Hamas dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023. (jzs/jah/afp)