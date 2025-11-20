en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
France

France: Fabien Mandon crée la polémique

Le chef de l&#039;armée française crée la polémique
Les propos de Fabien Mandon ne sont pas passés inaperçus.Keystone

Le chef de l'armée française crée la polémique

Le chef d'état-major des Armées français, le général Fabien Mandon, a affirmé que le pays devait «accepter de perdre ses enfants». Les réactions politiques, à gauche comme à droite, n'ont pas tardé.
20.11.2025, 06:1120.11.2025, 06:11

Plusieurs politiciens français ont dénoncé les propos du chef d'état-major des Armées français, le général Fabien Mandon. Ce dernier a estimé, lors du Congrès des maires de France, que le pays devait «accepter de perdre ses enfants».

«On a tout le savoir, toute la force économique et démographique pour dissuader le régime de Moscou (...). Ce qu'il nous manque, et c'est là où vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est», a dit lors d'un discours devant les maires le plus haut gradé français, le général Mandon.

«Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense, alors on est en risque.»
Fabien Mandon

«Il faut en parler dans vos communes», a-t-il conclu.

«Désaccord total»

Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues. «Je veux exprimer un désaccord total avec le discours du chef d'Etat-major des armées. Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires ni qui que ce soit à des préparations guerrières décidées par personne», a réagi sur X Jean-Luc Mélenchon.

Le leader de LFI a également reproché au chef d'état-major des Armées français de «prévoir des sacrifices qui seraient la conséquence de nos échecs diplomatiques sur lesquels son avis public n'a pas été demandé».

On en sait plus sur le pacte «historique» entre Macron et Zelensky

«Un chef d'état-major des Armées ne devrait pas dire ça», a réagi le groupe parlementaire de LFI dans un communiqué.

«Ces déclarations interviennent après d'autres prises de position expliquant que la France devait se tenir prête à un possible affrontement avec la Russie d'ici quatre ou cinq ans. En répétant publiquement ces scénarios de guerre et en les dramatisant jusqu'à évoquer la perte d'enfants, le CEMA outrepasse son rôle. De tels propos ne relèvent en aucun cas de sa fonction», ajoutent les députés de gauche radicale.

Même constat pour le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, au positionnement proche de celui des Insoumis sur le dossier russo-ukrainien.

«C'est NON ! 51 000 monuments aux morts dans nos communes ce n'est pas assez? Oui à la défense nationale mais non aux discours va-t-en guerre insupportables!»
Fabien Roussel

Tonalité similaire à l'autre bout du champ politique, où le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, a estimé sur LCI que le général Fabien Mandon n'avait pas «la légitimité» pour tenir ces propos et a dénoncé «une faute» de sa part.

«Ou alors le président de la République lui a demandé de le faire et c'est encore plus énorme», a-t-il ajouté. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
La guerre en Ukraine dans l'œil d'Alexander Chekmenev
1 / 25
La guerre en Ukraine dans l'œil d'Alexander Chekmenev
Faces of war pour le New York Times.
source: alexander chekmenev
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Cette décision italienne plongerait l'UE dans un chaos temporel
L'Italie a lancé une procédure pour supprimer l’heure d’hiver, un projet qui pourrait plonger l’Europe dans une véritable pagaille. Le dossier devient sérieux au Parlement.
Depuis 1966, comme des dizaines d'autres pays, l’Italie avance et recule ses horloges au printemps et en automne, initialement pour économiser de l’énergie. Ce rituel pourrait bientôt appartenir au passé. Pour la première fois, le Parlement italien examine la possibilité d’introduire une heure d’été permanente.
L’article