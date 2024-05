Agression à l'arme blanche dans le métro de Lyon

«Le suspect, de nationalité marocaine et âgé de 27 ans, est inconnu des fichiers . Il a néanmoins fait l'objet de plusieurs hospitalisations en raison de problèmes psychiatriques», selon la préfecture. Ces éléments ont été confirmés par une source policière : «Il y a déjà eu des faits de droit commun avec cet individu qui ont révélés des problèmes psychiatriques». (vz/ats)

Le suspect a pu être appréhendé sans difficulté. Il a été placé en garde à vue . On ignore ses motivations. Pour l'heure, «aucun élément» ne permet d'entrevoir la piste d'un acte terroriste.

