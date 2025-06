Marc Cucurella est hué à chaque touche de balle. Keystone

Ce footballeur prend très cher en Ligue des Nations

L'Espagnol Marc Cucurella a été chahuté par les fans allemands jeudi et ce sera encore le cas ce dimanche, en finale face au Portugal (21h).

La phase finale de la Ligue des Nations est organisée cette semaine en Allemagne. Les stades sont beaux, grands et surtout bruyants, ce qui réjouit les fans de football mais beaucoup moins Marc Cucurella.

Le latéral espagnol a été chahuté lors de la demi-finale entre la France et l'Espagne, disputée jeudi soir à Stuttgart. A chaque touche de balle, il a été conspué par une grande partie du public allemand.

Ce genre de situation peut se produire pendant un match lorsqu'un joueur fait preuve de rudesse face à l'équipe locale, ou d'un comportement anti-sportif, mais Cucurella a été hué dès le premier ballon reçu, alors qu'il n'avait absolument rien fait.

En réalité, ce que le public allemand reproche au joueur de Chelsea, c'est son comportement en quart de finale du dernier Euro, justement face à la Mannschaft.

Lors de la prolongation entre les deux équipes, alors que le score était toujours de 1-1, une frappe de Musiala avait été contrée par la main de Cucurella dans la surface de réparation (106e).

L'action en vidéo: Vidéo: twitter

L'arbitre Anthony Taylor n'avait pas sifflé pénalty et n'avait pas davantage été appelé par l'assistance vidéo. L'Espagne s'était imposée 2-1 grâce à un but de Merino inscrit quelques minutes après cette action. En demi-finale puis en finale, Cucurella avait été constamment sifflé par les fans allemands, ce qui ne l'avait pas empêché d'être champion d'Europe.

L'UEFA avait reconnu son erreur bien plus tard en estimant qu'un penalty aurait dû être accordé à la Mannschaft. «Conformément aux dernières directives de l'UEFA, le contact main sur ballon qui arrête un tir au but devrait être puni plus strictement, avait admis l'instance. Dans la plupart des cas, un penalty doit être accordé, à moins que le bras du défenseur soit très proche du corps. Ce n'est pas le cas ici, car le défenseur agrandit sa surface corporelle de façon non naturelle.»

La prise de position de l'UEFA avait agacé Marc Cucurella. «Maintenant, ils viennent dire que c'était un penalty: à qui cela profite-t-il?», avait réagi le joueur dans La Gazzetta dello Sport.

Un an après, l'Espagnol de 26 ans aimerait bien laisser cette histoire derrière lui, mais le public allemand n'a pas prévu de lui accorder ce privilège.