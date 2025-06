Image: montage watson

Attention si vous avez ces pâtes Barilla dans vos placards

Barilla minimise les risques posés par la haute concentration en plomb d'un lot de pâtes au blé complet, les autorités sanitaires en demandent le retrait.

La Confédération se fait l'écho d'un rappel de produit par la marque italienne Barilla. Sont concernés les «Penne Rigate Integrale» au blé complet:

«Une analyse a révélé un dépassement de la teneur maximale en plomb. Les autorités ont ordonné un rappel.» Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Les clients suisses qui ont acheté ces pâtes dont le paquet porte le numéro de lot I13446624 et la date limite de consommation 01.03.2026 ne doivent plus les consommer. Ils peuvent les ramener dans les magasins et se faire rembourser.

Selon les autorités, «ces articles ont été vendus dans les magasins SPAR, maxi///, TopCC», néanmoins, certains autres vendeurs pourraient être concernés, notamment les petits commerces de quartier.

Pour Barilla, «compte tenu des limites applicables aux produits comparables, il n'y a aucun risque pour la santé des consommateurs. Une consommation en quantités domestiques normales est totalement sûre». Toutefois, cette déclaration de la multinationale est vivement contredite par l'Autorité européenne de la sécurité des aliments (EFSA):

«L'Efsa n'a constaté aucun seuil en dessous duquel un dommage pour la santé humaine puisse être exclu en toute sécurité»

La Commission européenne fait état d'un taux d'1,0 mg/kg pour ce produit quand la valeur résiduelle autorisée pour le plomb se situe à un seuil cinq fois plus bas.

Le plomb pénètre généralement dans le processus de fabrication des aliments par le biais de la pollution ou de la contamination de l’environnement. Barilla elle-même n'a pas encore commenté publiquement les causes exactes. (hun)