Un homme arrêté en Ecosse après des attaques contre des musulmans

La police écossaise a dû intervenir pour arrêter un homme soupçonnés d'attaques contre la communauté musulmane (image prétexte). Image: Shutterstock

Un Ecossais de 36 ans a été arrêté à Edimbourg après avoir blessé cinq personnes dans une série d'attaques possiblement dirigées contre la communauté musulmane.

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La police écossaise a annoncé samedi que la brigade contre le terrorisme enquêtait sur une série de violentes attaques vendredi soir à Edimbourg au cours desquelles cinq hommes ont été blessés, des actes potentiellement anti-musulmans.

Un Ecossais de 36 ans a été arrêté, a précisé la police. Selon elle, l'homme a été «inculpé en lien avec un certain nombre d'incidents survenus à Edimbourg», et il sera «présenté au tribunal en temps voulu», sans plus de détails. Une vidéo montre un homme torse nu, qui pourrait être le suspect, errant dans les rues de la capitale écossaise, muni d'une arme.

Les politiciens condamnent l'attaque

Les dirigeants politiques ont condamné ces incidents. Le premier ministre britannique Keir Starmer a réagi sur X:

«Le suspect semble avoir agi sous l'emprise de la haine antimusulmane. Je ne tolérerai pas cela: il sera puni avec toute la rigueur de la loi»

La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, s'est dite «horrifiée», ajoutant qu'il n'y avait «pas de place pour la haine et la violence à l'encontre des musulmans». «Il n'y a pas de place pour la violence, le racisme ou l'intolérance dans notre pays», a de son côté commenté le premier ministre écossais John Swinney, «profondément préoccupé».

A proximité d'une mosquée

La police a reçu vendredi soir de multiples appels d'urgence signalant «des attaques violentes, incluant menaces, vols et actes de vandalisme». Selon la BBC, les attaques ont commencé à proximité d'une mosquée.

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Deux hommes ont d'abord été blessés à Sighthill, une banlieue à l'ouest d'Edimbourg, puis transportés à l'hôpital, a expliqué la police. Trois autres ont ensuite été attaqués ailleurs, avant que des policiers n'arrêtent le suspect, a-t-elle poursuivi.

Deux victimes sont âgées de 22 ans, alors que les autres ont 24, 27 et 39 ans. L'Association écossaise des mosquées et l'ONG antiraciste MEND, qui lutte contre l'islamophobie, assurent que plusieurs des victimes sont musulmanes. Selon MEND, la vidéo de l'homme torse nu le montre également en train de crier qu'il faut «protéger le pays» des musulmans.

Ces agressions surviennent dans un contexte de tensions accrues au Royaume-Uni à propos de l'immigration. La capitale nord-irlandaise, Belfast, a connu deux nuits de graves troubles la semaine dernière après une violente attaque au couteau perpétrée par un Soudanais. De violents affrontements ont en outre éclaté entre manifestants et police la semaine précédente à Southampton, dans le sud de l'Angleterre. (btr/ats)