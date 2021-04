La pandémie augmente les décès des femmes enceintes et les fausses couches

International

La pandémie augmente les décès des femmes enceintes et fausses couches



Une hausse significative de décès de femmes enceintes et du nombre de fausses couches a été constatée depuis le début de la pandémie, selon une étude réalisée dans 17 pays par la revue The Lancet.

Triste constat que celui paru dans le New York Times, à travers une étude réalisée par la revue scientifique The Lancet Global Health: la pandémie a engendré une hausse significative du nombre de décès des femmes enceintes ainsi que des fausses couches. 17 pays ont participé à cette recherche et 6 millions de grossesses ont été étudiées.

Les raisons

Le système de santé chamboulé par la pandémie, de nombreuses patientes enceintes ont peur de se rendre dans les hôpitaux et les cliniques.

Certaines grossesses à risque n'ont pas été traitées à temps, faute d'accès aux soins dans les bons délais.

Le manque de temps et la pression de la pandémie sur le personnel soignant, les médecins et les sages-femmes dans les hôpitaux, surtout dans les pays en voie de développement.

C'est au Mexique et en Inde que les résultats sont les plus alarmants, car les décès y ont augmenté de plus d'un tiers. L'étude indique également que la pandémie a engendré le fait que six fois plus de femmes ont du subir une intervention chirurgicale pour des grossesses extra-utérines. (jch)