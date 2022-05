L'Espagne veut offrir un congé menstruel aux femmes

Angela Rodriguez, secrétaire d'Etat à l'égalité, s'est exprimée au média espagnol El Periodico et a déclaré:

Douleurs abdominales aiguës, maux de tête, diarrhée et fièvre sont les symptômes qui accompagnent cette condition médicale rendant le quotidien des femmes concernées difficile.

Selon la Société espagnole de gynécologie et d'obstétrique, environ un tiers des femmes qui ont leurs règles souffrent de douleurs intenses appelées dysménorrhée, explique le média britannique. Cette proportion augmente si les douleurs prémenstruelles sont également prises en compte.

Les tampons et serviettes hygiéniques devraient être moins taxés en Suisse

Les tampons et serviettes hygiéniques devraient être moins taxés en Suisse

L'Espagne serait le premier pays occidental à instaurer un congé menstruel visant à soulager les femmes victimes de règles douloureuses et souffrant de dysménorrhée. Actuellement, seuls le Japon, la Corée du Sud et l'Indonésie, ainsi que la Zambie accordent un congé menstruel.

Le fromage à pâte molle, une histoire de goût (et d’odeur)

Adhésion à l'Otan: «La Finlande se sent menacée dans son existence»

Plus de «International»

Des stars comme Gigi Hadid et Dua Lipa dénoncent la nouvelle loi texane

Les plus lus

Azovstal résiste toujours, progression russe dans le Donbass: le point sur la nuit

Les derniers militaires retranchés dans l'usine Azovstal refusent de se rendre et ont lancé un appel à Elon Musk. Les troupes russes et ukrainiennes s'affrontent entre Kherson et Mykolaïv.

Les dirigeants ukrainiens ont proposé un accord d'échange à l'armée russe: si Moscou permet d'évacuer les soldats gravement blessés de l'aciérie Azovstal, Kiev va libérer des prisonniers de guerre russes. C'est ce qu'a affirmé la vice-première ministre Iryna Verechtchouk dans le journal Ukrayinska Pravda. Les négociations se poursuivent.