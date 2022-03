Vidéo: watson

Fiction

Zelensky joue au base-ball avec la tête de Poutine

Une scène culte du célèbre film de Tarantino sorti en 2009 a été modifiée via le processus du Deep fake. On y voit le président ukrainien frapper Poutine.

Ctrl Shift Face, vous connaissez? Derrière ce nom cryptique se cache un as du Deepfake. Autrement dit, c'est un artiste du monde numérique capable de transformer les images et les sons, et placer des gens dans des situations dans lesquelles ils ne se sont jamais retrouvés. Par exemple le président ukrainien Volodymyr Zelensky jouant au base-ball avec la tête de son homologue russe Vladimir Poutine...

On sait peu de choses sur Ctrl Shift Face à part qu'il est Slovaque (selon le quotidien Le Monde) et visiblement pro-Ukrainien (si on en croit sa vidéo). D'ordinaire le youtubeur trafique les images de classique du cinéma en ajoutant des acteurs là où ils ne devraient pas être (comme Jim Carrey dans Shining 👇).

Revenons à la scène détournée qui nous intéresse. Dans la version originale, le lieutenant Aldo Raine (Brad Pitt) essaye de tirer des informations du sergent Werner en l’intimidant. Il lui raconte l’histoire de Donny l’Ours Juif qui tue des nazis à la batte de baseball.

Dans la version détournée par Ctrl Shift Face, vous l'aurez compris, le lieutenant, c'est Biden, l'Ours juif, Zelensky, le sergent (qui va mal finir) Poutine.

A noter encore que le deepfake pose de nombreux problèmes. En effet, si dans le cas présent la vidéo est clairement identifiable comme fausse, on peut aisément comprendre que des images soient manipulées pour passer comme officielles. De nombreuses plateformes, comme Facebook, travaillent d'arrache-pied pour identifier ces fake news et s'en débarrasser.

