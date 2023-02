La Finlande voudrait rejoindre l'Otan en même temps que la Suède

Trente pays ont signé les protocoles d'adhésion et 28 les ont ratifiés. Seules la Turquie et la Hongrie n'ont pas encore fait ratifier leur accord. (chl/ats)

«Nous avons envoyé un signal très clair à la Turquie et aussi à la Hongrie, qui n'a pas encore ratifié, que nous voulons entrer dans l'Otan ensemble et c'est dans l'intérêt de tout le monde», a déclaré Mme Marin lors de la Conférence de Munich sur la sécurité.

L'UE veut mettre la main sur les 300 milliards de la banque centrale russe

La Confédération arrive à la conclusion que la confiscation d'avoirs privés russes est illégale. En attendant, Berne suit de près le débat au sein de l'Union européenne sur l'utilisation des réserves de la banque centrale russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky le demande avec insistance, les pays baltes et les Etats d'Europe de l'Est le soutiennent: les biens des Russes sanctionnés doivent être confisqués et mis à la disposition de l'Ukraine pour réparer les dommages de guerre. Le président russe Vladimir Poutine et ses soutiens doivent payer pour leur guerre contraire au droit international, telle est l'idée.