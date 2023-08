105 inculpations après la mort d'un supporter de foot en Grèce

Rebekah Mercer, la riche nounou des extrémistes américains

La campagne de Trump en 2016? C'est elle. La notoriété fulgurante de Steve Bannon? Encore elle. Le réseau social controversé Parler? Toujours elle. Après avoir arrosé d'argent le parti républicain, cette héritière climatosceptique envisagerait de financer le nouvel empire médiatique de Tucker Carlson, viré de Fox News en début d'année.

Une influenceuse, mais à l'ancienne. C'est-à-dire réellement influente et particulièrement discrète. On ne l'entend pas, on la voit peu. Pas de compte Instagram, mais des comptes en banque. Et plutôt bien garnis. A 49 ans, Rebekah Mercer est l'une des donatrices les plus puissantes du parti républicain. Pour dire, rien qu'entre 2009 et 2014, 70 millions de dollars sont venus arroser les causes conservatrices et plusieurs autres millions directement injectés dans la campagne présidentielle de Donald Trump.