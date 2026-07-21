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Le pilote fait croire que l'Argentine a gagné la Coupe du monde

Vidéo: watson

Le pilote de cet avion est un farceur

Prendre l'avion pendant une finale de Coupe de monde n'est pas forcément recommandé lorsque le pilote est taquin.
21.07.2026, 10:4021.07.2026, 10:40

Une annonce en plein vol a offert aux passagers argentins un ascenseur émotionnel dont ils se souviendront longtemps. Alors que l'Argentine venait de s'incliner 1-0 après prolongation face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde, un pilote de ligne a décidé de leur jouer un mauvais tour.

Rappelons pour le contexte que le match se disputait pendant le vol et les passagers ne connaissaient pas encore le résultat. Prenant la parole dans la cabine, le pilote a commencé par rappeler que la rencontre avait été très disputée, avant de lancer:

«Dans une finale de Coupe du monde, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Nous tenons donc à féliciter... nos compatriotes argentins»

A peine ces mots prononcés, l'avion s'est transformé en véritable stade. Des cris de joie, des applaudissements, des chants et des embrassades ont éclaté dans la cabine. Certains passagers levaient les bras au ciel, d'autres, vêtus du maillot bleu et blanc de l'Albiceleste, semblaient submergés par l'émotion.

Vidéo: watson

Mais une trentaine de secondes plus tard, le pilote a mis fin au suspense avec une chute aussi brutale qu'inattendue: «L'Espagne a gagné.»

La liesse a immédiatement laissé place à un silence glacial. Les passagers qui filmaient la scène ont baissé leur téléphone et chacun a regagné son siège, réalisant qu'il venait d'être victime d'un canular.

Voici pourquoi le président de l'UEFA n'a pas vu la finale

Immortalisée par un voyageur, la séquence a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux, où elle est devenue virale. Les réactions oscillent entre éclats de rire et compassion pour les supporters argentins, passés en quelques secondes de l'euphorie à la désillusion. Ils n'auront pas vu le match, mais ils auront ressenti ses émotions. (hun)

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