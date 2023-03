Le Conseil de l'Europe appelle la France à respecter le droit de manifester. Image: sda

France: le Conseil de l'Europe s'alarme d'un «usage excessif de la force»

Dunja Mijatovic, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, a appelé la France à respecter le droit de manifester.

Plus de «International»

La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, s'est alarmée vendredi d'un «usage excessif de la force» envers les manifestants contre la réforme des retraites. Elle a appelé la France à respecter le droit de manifester.

Au cœur de la violence policière après le 49.3 👇 Vidéo: watson

«Des incidents violents ont eu lieu, parmi lesquels certains ont visé les forces de l'ordre», a déclaré la Commissaire dans un communiqué.

«Mais les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'Etat. Ces actes ne suffisent pas non plus à priver les manifestants pacifiques de la jouissance du droit à la liberté de réunion.» La Commissaire Dunja Mijatovic dans un communiqué.

Le chaos dans les rues de Paris Vidéo: twitter

«Il appartient aux autorités de permettre l'exercice effectif de ces libertés, en protégeant les manifestants pacifiques et les journalistes couvrant ces manifestations contre les violences policières et contre les individus violents agissant dans ou en marge des cortèges.» La Commissaire Dunja Mijatovic dans un communiqué.

Violences dénoncées

Ces derniers jours, des syndicats d'avocats, de magistrats et des politiques de gauche ont dénoncé des violences policières lors des manifestations contre la réforme des retraites.

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a appelé vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à «mettre fin aux violences policières contre les journalistes».

Dunja Mijatovic s'est par ailleurs inquiétée de l'interpellation et du placement en garde à vue de certains manifestants et de personnes se trouvant aux abords des manifestations, s'interrogeant sur «la nécessité et la proportionnalité des mesures dont elles ont fait l'objet».

«Le défaut de déclaration d'une manifestation n'est pas suffisant en soi pour justifier une atteinte au droit à la liberté de réunion pacifique des manifestants, ni une sanction pénale infligée aux participants à une telle manifestation.» Dunja Mijatovic en référence aux propos de Gérald Darmanin.

Le ministre avait déclaré mardi que la participation à une «manifestation non déclarée» constitue un «délit» qui «mérite» une «interpellation».

Gérald Darmanin a annoncé par ailleurs vendredi l'ouverture de 11 enquêtes judiciaires sur des violences policières présumées depuis une semaine dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Notre commentaire 👇 Commentaire Ce que Macron avait oublié de dire de Fred Valet

Macron veut continuer à avancer

Emmanuel Macron s'est dit vendredi «à disposition de l'intersyndicale» pour discuter des questions liées au travail, mais sans remettre en cause sa réforme des retraites. Le chef de l'État ne veut pas d'un «pays à l'arrêt» et entend «continuer à avancer».

Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation marquée par un regain de violences, le patron de la CFDT Laurent Berger a appelé le président de la République à mettre «en pause» pendant six mois le projet phare de son second quinquennat pour «apaiser les choses».

Depuis Bruxelles, où il assistait à un Conseil européen, Emmanuel Macron n'a pas accédé à cette demande.

«J'ai indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches», a-t-il déclaré. «Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets».

(ats)