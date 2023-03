Affaire Palmade: Muriel Robin s'exprime pour la première fois

C'est l'amie la plus fidèle de l'humoriste. Depuis le dramatique accident du 10 février, entre deux rumeurs la concernant, Muriel Robin n'avait pas pris la parole.

Partenaire de scène et de vie. Muriel Robin, depuis plus de 30 ans, c'est la plus grande alliée du comédien Pierre Palmade. Depuis le dramatique accident du 10 février, la star ne s'était pas encore exprimée. Même si d'autres l'avaient fait pour elle: des rumeurs et des déclarations qui l'avaient rendue furax.

Lundi soir, Muriel Robin est sortie du silence au micro de BFMTV. Alors qu'elle s'était rendue dans un théâtre parisien pour y recevoir le prix du centenaire de Raymond Devos, elle a immédiatement dédié ses pensées «aux victimes».

«Le papa est encore à l'hôpital. On n'est même pas sûr qu'il soit rentré. On connaît tous l'histoire. Je pense aux victimes. Et j'espère que la justice fera ce qu'il faut pour les…» Soudain, elle s'arrête, cherche ses mots, puis reprend: «Je ne peux même pas dire la phrase "adoucir quoi que ce soit", rien de ce qu'ils vivent ne peut être adouci. Je pense aux victimes.»

Comment va Muriel Robin? «Si vous me voyez, c'est que ça va. Ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Je suis arrivée avec un grand sourire et je vais le garder toute la soirée»

Pour rappel, Pierre Palmade a été mis en examen pour «homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale». Le comédien est toujours hospitalisé, mais n'est plus en détention préventive, après quelques allers-retours de la justice française.